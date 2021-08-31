Налоговая амнистия: как и когда украинцы смогут легализовать свои доходы

С 1 сентября заработает программа так называемой налоговой амнистии для украинцев. Об этом сообщают в пресс-службе Кабинета министров Украины.



Подавать декларацию можно с 1 сентября, фото из открытых источников

Программа добровольного декларирования предусматривает, что граждане могут задекларировать свое имущество, активы, доходы, оплатить один раз налог и таким образом легализовать их.

По словам министра финансов Сергея Марченко, задекларировав "теневые" имущество и доходы в течение года граждане смогут их использовать законно. К тому же такая программа будет способствовать привлечению этих экономических ресурсов в экономику страны.



Кампания по добровольному декларированию активов до 1 сентября 2022 года с прозрачными условиями для уплаты налогов в казну проводится в соответствии с законом №1539.

По словам Даниила Гетманцева, председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, под налоговую амнистию не подпадают государственные служащие и резиденты, на которых наложены санкции. Амнистия для всех остальных категорий резидентов — это уникальная возможность легализовать активы. Ведь во время крупных денежных операций банки требуют объяснить происхождение средств.

Декларацию можно подать в Государственную налоговую службу Украины (ДПС) через частную часть электронного кабинета. Инструкцию по заполнению декларации можно посмотреть на сайте Министерства финансов. Образцы заполнения бланков смотрите на сайте ДПС .

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