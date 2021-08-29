Девичья фамилия и пенсия: как собрать необходимые документы

Иногда Пенсионный фонд требует подать пакет документов для выхода на пенсию, а у женщины не все необходимые бумаги на руках. Как получить нужные справки объясняют в пресс-службе Министерства юстиции Украины.



Как женщинам собрать необходимые документы для выхода на пенсию, фото из открытых источников

Бывает, что нужно подтвердить добрачную фамилию, а документов о браке или его расторжении нет. Тогда следует обратиться в любой региональный отдел Государственного реестра актов гражданского состояния граждан (ДРАЦС).

Там предоставят выписку из государственного реестра. Для этого заявитель подает заявление с персональными данными и данными другого супруга.

Подать заявление для получения выписки можно лично в отделе ДРАЦС, отправив документы по почте, либо заполнив бланк на вебпортале "Обращение в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния" на сайте: https://dracs.minjust.gov.ua/.

Услуга по выдаче выписки платная, стоит 73 гривны. Поэтому заявитель должен уплатить деньги и отправить или предоставить документ о внесении платы.

К заявлению прилагается копия паспорта или скан-копия, иногда требуют документы, подтверждающие родственные или семейные отношения. Электронное заявление заверяется квалифицированной электронной подписью.

Как сообщал портал "Комментарии", воспользоваться порталом "Дия" украинцы смогут и без смартфонов и интернета. Для этого обустроят места с компьютерами в каждом Центре предоставления административных услуг (ЦНАП). Граждан будут консультировать операторы ЦНАП. Посетителям будут объяснять, какие услуги можно получить через портал и как им пользоваться. В будущем граждане смогут получать государственные услуги самостоятельно и не стоять в очередях к операторам.



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