"Дия" для украинцев без смартфонов: как воспользоваться порталом

Даже без смартфонов портал "Дия" будет доступен для украинских граждан. Все, кто имеет потребность в электронных услугах через этот сервис, смогут их получить. Об этом сообщается на странице Министерства цифровой трансформации Украины в Facebook.

"Дия" станет доступной всем, фото из открытых источников

Для этого обустроят места с компьютерами в каждом Центре предоставления административных услуг. Граждан будут консультировать операторы Центра. Посетителям будут объяснять какие услуги можно получить через портал и как им пользоваться.

В будущем граждане смогут получать государственные услуги самостоятельно и не стоять в очередях к операторам.

Всего в Украине действует более тысячи Центров. Будет обустроено 335 мест для работы с "Дией" в 57 региональных подразделениях 612 Центров по всей стране. Сейчас на портале доступно более 50 государственных услуг, которыми украинцы могут воспользоваться.

Как сообщал портал "Комментарии", президент Зеленский подписал базовый закон № 4303 "О стимулировании развития цифровой экономики в Украине" о "Дия City". Закон предусматривает свободу деятельности для ИТ-компаний и уменьшает размеры налогов, в том числе и налога на доходы физических лиц. Компании, которые будут инвестировать в украинские стартапы, получат налоговую скидку (по НДФЛ) на общую сумму инвестиций.

Мы писали, что бета-тест ковидних сертификатов в приложении "Дия" на iOS стартовал еще в июле, в то время как в случае с Android промедление было обусловлено детальной регламентацией требований относительно доступа к информации, связанной с COVID со стороны Google. После выполнения требований системы, 17 августа бета-тестирование стартовало для Android.





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