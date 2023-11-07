Налетят морозы: когда в Украине сильно похолодает

Погода в украинских регионах быстро изменится. Сначала прогнозируются дожди, которые будут лить в большинстве регионов нашей страны, а через некоторое время после них ожидается серьезное понижение температуры воздуха – начнутся морозы.

Погода в Украине (фото из открытых источников)

Снижение температуры воздуха до "нулей" прогнозируется в конце следующей недели, с 17-18 ноября. Об этом рассказывает синоптик Наталья Диденко .

Но перед минусовыми показаниями столбика термометра будет несколько дней существенного похолодания, оно будет без мороза, но с осадками.

"Похолодание 9 ноября распространится практически на всю территорию Украины. Более серьезное снижение температуры воздуха (ночью до "нолей") предполагается в конце следующей недели, с 17-18 ноября", — утверждает Диденко.

По прогнозу Наталки Диденко, в подавляющем большинстве регионов похолодает уже со среды, 8 ноября. Холод принесет циклон, прихвативший с собой атмосферные фронты. На территориях большинства украинских регионов 8 ноября пройдут дожди, в некоторых регионах даже сильные. Погода будет облачной, мокрой и серой.

Как утверждает синоптик, дождей 8 ноября не будет только на юго-востоке, в Крыму, в Запорожье и Донецкой области.

Температура воздуха завтра ощутимо снизится на западе, севере и в центре Украины, максимально около 7 12 градусов. Кстати, из-за похолодания в Карпатах завтра возможен мокрый снег! градусов. Самая теплая предполагается погода в южной части, 16 20, в Крыму и на юге Одесщины 20 22 градуса. Вот такие завтра контрасты, от 7 до 22 градусов!", — прогнозирует Наталья Диденко.

В украинской столице среда прогнозируется с дождем и похолоданием, днем столбик термометра будет показывать всего 9 градусов.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, какой будет зима в этом году в Украине.