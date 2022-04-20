Наказание для России будет увеличиваться: чем закончилась встреча Байдена с мировыми лидерами

Президент США Джо Байден провел встречу с мировыми лидерами, в ходе которой осудил военные преступления и жестокость России в Украине. Кроме того, США и другие союзники обсудили, как предоставить гарантии безопасности Украине во время и после войны с Россией. Как оцениваете заявления, сделанные по итогам встречи? Издание "Комментарии" с этим непростым вопросом обратилось к экспертам.

Джо Байден. Фото: из открытых источников

США оказывают помощь Украине уже на массивные суммы, показывая пример другим странам

Директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова Владимир Дубовик рассуждает так:

"Думаю, что такие встречи станут постоянными для координации позиций Запада в сложившейся ситуации затянувшейся войны России против Украины. Стало ясно, что реакция Запада должна быть постоянной, но при этом динамичной, меняющейся в зависимости от ситуации на фронтах, потребностей Украины".

По словам эксперта, Вашингтон по-прежнему видит для себя роль координатора коллективной реакции.

"Такая координация действительно необходима, хотя зачастую ключевые решения принимают отдельные страны в зависимости от своей внутриполитической ситуации. Акцент в помощи Украины сейчас сместился в сторону танков, артиллерии, хотя и те виды оружия, которые предоставлялись ранее, тоже не утратили своей актуальности. Иными словами, речь идет о заметном расширении спектра предоставляемых вооружений, – поясняет Владимир Дубовик. – Важный вопрос тут, конечно, чтобы оружие предоставлялось оперативно. Однако тут разные страны сталкиваются с разными проблемами оборонного характера, а также бюрократического".

Продолжается, отмечает эксперт, и помощь невоенного характера. Прежде всего – для поддержки украинской экономики в текущем режиме. Но уже разрабатываются более масштабные планы помощи в восстановлении экономики Украины в послевоенный период.

"И, конечно, критически важна помощь в вопросе беженцев. Тут есть, как и общие подходы, так и индивидуальные подходы отдельных стран. Хотелось бы также, чтобы страны Запада более активно помогали в финансировании усилий по помощи внутренне перемещенным лицам", – подчеркивает Владимир Дубовик.

Он напоминает, что как раз к моменту виртуальной встречи западных лидеров Вашингтон объявил об очередном транше военной помощи на 800 млн долларов. Это – в дополнение к траншу такого же размера, который был инициирован США на прошлой неделе. То есть, тут США оказывают помощь уже на массивные суммы, показывая пример другим странам.

"Что касается гарантий безопасности, то тут пока не видно серьезного прогресса, – считает эксперт. – Это вопрос стратегический, долгосрочный. Но какие-то ответы нужны уже сегодня, так как эти гарантии, по идее, должны стать частью пакета договоренностей по завершению войны. Однако, учитывая, что контуры этого завершения пока еще не ясны, гарантии не могут быть пока сформулированы. Уже ясно, что четкие и глубокие, обязывающие гарантии быстро не появятся. Вопрос о таких гарантиях встал на повестку дня достаточно неожиданно. Он требует фундаментального осмысления странами Запада, как индивидуально, так и коллективно. Смогут ли они предложить Украине действительно эффективные гарантии безопасности? Четкого ответа пока не имеем".

Нужны дополнительные сдерживающие факторы, которые не позволят РФ в будущем пытаться повторить попытки захвата Украины

Политический эксперт Денис Гороховский акцентирует, что сегодня мы видим глобальную поддержку Украины со стороны цивилизованного мира.

"Если в первый месяц войны ряд государств были весьма сдержаны в поддержке Украины и, по сути, не верили, что мы сможет выстоять под напором России, то сегодня ситуация совершенно иная. Украина доказала, что может победить в этой войне. Но для этого нужна полномасштабная, а не формальная, как финансовая, так и техническая поддержка со стороны наших партнеров. И Украина получает такую поддержку", – подчеркивает Денис Гороховский.

Что же касается гарантий безопасности, то, по его словам, очевидно, что ждать от российской власти соблюдения каких-либо договоренностей в будущем не приходится. А потому нужны дополнительные сдерживающие факторы, которые не позволят РФ в будущем пытаться повторить попытки захвата Украины. Ими, уверен Денис Гороховский, могут стать соответствующие гарантии крупнейших мировых держав, о которых неоднократно ранее говорили представители украинской власти.

"И тот факт, что ряд стран уже озвучили желание выступить гарантами безопасности Украины (которые еще надо четко сформировать) – несомненно, хороший знак", – резюмирует эксперт.

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