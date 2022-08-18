Нафтогазу снова отказали в отсрочке выплат: о чем это говорит – в чем опасность для Украины

НАК "Нафтогаз Украины" заявила, что владельцы облигаций снова отклонили предложение компании приостановить выплаты долга (из-за вторжения России) на два года. Об этом сообщает Reuters. О чем говорит данное решение? Как события могут развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Нафтогаз. Фото: из открытых источников

Из неприятной ситуации выход всё же есть

Эксперт по вопросам энергетики Центра Разумкова, экс-директор по интегрированным коммуникациям НАК "Нафтогаз Украины" Максим Билявский считает возникшую ситуацию довольно странной. По его мнению, существует два варианта, которые могут объяснить текущий статус в вопросе евробондов.

"Первый – "Нафтогаз" недостаточно профессионально провел коммуникацию с юридическим советником Dechert, представляющим интересы держателей ценных бумаг национальной компании. При таком сценарии нужно немедленно пересмотреть переговорную стратегию и усилить аргументированную позицию, но, конечно, с разрешения правительства Украины, – отмечает эксперт. – Второй вариант – имеют место другие причины или у должностных лиц "Нафтогаза" или у юридического советника Dechert. Это самый плохой вариант развития событий, потому что фактически национальная компания лишается достаточно ощутимого финансового ресурса. "Нафтогазу" же придется привлекать финансовую помощь и открывать дополнительные кредитные линии для закупки газа и выполнения других пунктов производственных программ".

По мнению Максим Билявского, из неприятной ситуации выход всё же есть.

"Прежде всего, – поясняет он, – нужно убедить представителя инвесторов в форс-мажорных обстоятельствах и проинформировать о реальном положении дел национальной компании, учитывая задачи правительства Украины по подготовке к отопительному сезону. Также следует включить в переговорную стратегию предложение о выпуске финансовых гарантий Федеральной резервной системы США на объем финансовых обязательств перед инвесторами, представляемыми американской компанией Dechert".

Проблемы, которые у нас традиционно ассоциируются с "Нафтогазом" сейчас предстали во весь рост

Доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Украины, народный депутат V-VI созывов Алексей Плотников рассуждает так:

"То, что западные партнеры второй раз отказывают в реструктуризации ценных бумаг "Нафтогаза" – следствие некачественной работы менеджмента, руководства НАК в плане согласования возможности перенесения сроков выплат. Проблемы, которые у нас традиционно ассоциируются с "Нафтогазом" сейчас предстали во весь рост. Учитывая, что фактически не удается реструктуризировать долговые обязательства, это может привести к объявлению "Нафтогазом" дефолта".

Понятно, продолжает эксперт, что такие действия приведут к невозможности данной компании занимать на внешних рынках. А также окажут негативное влияние в целом на макроэкономику Украины.

"Если государственная компания объявляет дефолт, это значит, что органы госуправления не способны в полной мере контролировать данную компанию, работать с внешними кредиторами. Дефолт даже одной ГП влияет негативно и на государственные долговые обязательства", – поясняет Алексей Плотников.

Что касается внутренних воздействий – мы уже видим, что доллар опять пошел вверх. И это, возможно, является реакцией рынка на гипотетический дефолт "Нафтогаза", считает эксперт. Он высказал надежду, что ситуация не перебросится на другие крупные государственные компании. И что "Укравтодор", "Укрзализныця", "Укрпошта" не повторят негативный опыт "Нафтогаза".

Нам остается лишь созерцать, как "Нафтогаз" будет пытаться сэкономить средства и направить их на обеспечение отопительного сезона

С одной стороны, поддерживать финансовую дисциплину и своевременно платить проценты и долги является хорошим делом, отмечает глава Директората Ассоциации франчайзинга Украины, вице-президент Ассоциации инвесторов в Украине, участник территориальной обороны Андрей Кривонос. Но, с другой стороны, продолжает он, во время войны для государства и стратегических компаний более важно обеспечить страну ресурсами для текущего обеспечения, чем поддерживать реноме хорошего плательщика по долгам.

"Нам с вами сложно оценивать информационное сообщение от пресс-службы "Нафтогаза" из-за отсутствия деталей. Без контекста фраза "отклонили предложение" может означать что угодно – от "да" до "нет". Но работа "Нафтогаза" и его пресс-службы заключается, в том числе, в информировании страны, что переговоры ведутся. Поэтому нам остается лишь созерцать, как эта компания будет пытаться сэкономить средства и направить их на обеспечение отопительного сезона", – отмечает эксперт.

Сложности отопительного сезона, акцентирует он, у нас не только в финансовых проблемах "Нафтогаза", но и в разрушенной инфраструктуре, дефиците бюджетов всех уровней, неплатежах населения, остановке производств.

"Поэтому решение должно искаться как на системном уровне (давайте понижать норматив температуры), так и на локальном, индивидуальном. И требования к эффективности на локальном уровне выросли в разы сегодня, – подчеркивает Андрей Кривонос. – Так что давайте воспринимать такие заявления как факт работы в правильном направлении (надеемся именно на такой вариант, а не признание того, что больше ничего "Нафтогаз" сделать не может) – на фоне растущих потребностей реанимации жилищной инфраструктуры в части областей и реформирования отрасли – в других".

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