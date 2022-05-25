Надвигается атмосферный фронт: где в Украине 25 мая пройдут дожди

Большая часть территории Украины, 25 мая, будет радоваться комфортной и теплой погоде, но некоторые области попадут в плен непогоды. Такие данные обнародовал Украинский гидрометеорологический центр.

Прогноз погоды на 25 мая (фото из открытых источников)

Известно, что теплее всего в среду будет на Западе страны, там столбики термометра поднимутся до +26 градусов. Но именно в этой части Украины и ожидаются большие осадки и шквальный ветер. На Востоке погода будет утром безоблачной, а вот вечером — пасмурной. В среднем температура воздуха там прогреется до +19…+21 градуса.

В северных регионах Украины прогнозируется ясная погода, но солнце может иногда скрываться за облаками. Но дождей не будет. Температура поднимется днем до +19…+21 градуса. На Юге солнце будет периодически скрываться за облаками, но ожидается сухая погода. Воздух прогреется до +22…+24 градусов.

В столице Украины, 25 мая, будет облачный день и пасмурный вечер. Температура воздуха составит +23…+25 градусов.

Своим прогнозом на странице в Facebook также поделилась украинский синоптик Наталья Диденко. По ее словам, среда в Украине будет теплой и будет в основном преобладать сухая года. Но на страну из Польши надвигается атмосферный фронт, который принесет в западные области дожди с грозами.

В Киеве температура будет комфортной, без сильного ветра и осадков. Но в ближайшем времени в город наведаются дожди. Диденко также отметила, что существенное похолодание может прийти 28-29 мая.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что китайские ученые заявили, что к 2100 году лето в Северном полушарии может длиться не три, а целых шесть месяцев.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!