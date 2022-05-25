Надвигается атмосферный фронт: где в Украине 25 мая пройдут дожди

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Светлана Шкурупий
Большая
часть территории Украины, 25 мая, будет радоваться комфортной и теплой погоде, но
некоторые области попадут в плен непогоды. Такие данные обнародовал Украинский
гидрометеорологический центр.
Прогноз погоды на 25 мая (фото из открытых источников)
Известно,
что теплее всего в среду будет на Западе страны, там столбики термометра
поднимутся до +26 градусов. Но именно в этой части Украины и ожидаются большие осадки
и шквальный ветер. На Востоке погода будет утром безоблачной, а вот вечером —
пасмурной. В среднем температура воздуха там прогреется до +19…+21 градуса.
В
северных регионах Украины прогнозируется ясная погода, но солнце может иногда
скрываться за облаками. Но дождей не будет. Температура поднимется днем до +19…+21
градуса. На Юге солнце будет периодически скрываться за облаками, но ожидается
сухая погода. Воздух прогреется до +22…+24 градусов.
В
столице Украины, 25 мая, будет облачный день и пасмурный вечер. Температура
воздуха составит +23…+25 градусов.
Своим
прогнозом на странице в Facebook
также поделилась украинский синоптик Наталья Диденко. По ее словам, среда в
Украине будет теплой и будет в основном преобладать сухая года. Но на страну из
Польши надвигается атмосферный фронт, который принесет в западные области дожди
с грозами.
В
Киеве температура будет комфортной, без сильного ветра и осадков. Но в
ближайшем времени в город наведаются дожди. Диденко также отметила, что
существенное похолодание может прийти 28-29 мая.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что китайские ученые заявили, что к
2100 году лето в Северном полушарии может длиться не три, а целых шесть
месяцев.
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