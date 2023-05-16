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Над Москвой снова черный дым: что горит в этот раз

В Москве вспыхнул пожар в районе завода "Москвич"

сегодня, 14:20
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Автор:

Кравцев Сергей

В последнее время в столице РФ все чаще случаются чрезвычайные происшествия, пожары. Сегодняшний день не стал исключением – в Москве вспыхнул серьезный пожар. Предварительно, загорелся мусор в районе завода "Москвич". Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на российские паблики.

Над Москвой снова черный дым: что горит в этот раз

Пожар в Москве. Фото: из открытых источников

Как известно, площадь пожара уже охватила 70 квадратных метров. Тем временем в сети публикуют видео, где можно увидеть огромный столб дыма, поднявшийся в небо. Некоторые источники пишут, что одноэтажный ангар горит в промышленной зоне на юго-востоке Москвы. Вероятно, там произошло возгорание мусора.


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"На улице Южнопортовая, по предварительной информации, горит мусор в одноэтажном ангаре. Площадь пожара около 70 кв. метров. На месте работают пожарно-спасательные подразделения", — информируют российские Telegram-каналы.

Уже традиционно о причинах пожара не сообщается.

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