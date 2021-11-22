Нацполиция проверяет у пассажиров COVID-сертификаты – сколько нарушений выявили

Пресс-служба Министерства внутренних дел информирует о том, сколько нарушений карантинных правил проезда было обнаружено на транспорте.

Нацполиция проверяла правила перевозок – иллюстративное фото из сети

Национальная полиция в течение месяца проводила проверки, соблюдают ли граждане и перевозчики карантинные ограничения. Из 91165 проверок зафиксировано нарушений менее одного процента.

Больше всего проверок провели на автотранспорте – 82% (75179), на железнодорожных вокзалах – около 17% (15181), в аэропортах – почти 1%. Полицейские обнаружили всего 704 случая нарушений карантинных правил – это составляет 0,8% от общего количества проверок.





На граждан составлены протоколы об административном нарушении по ч. 1 ст. 44-3 Кодекса Украины об админправонарушениях. Наказание в этом случае может составлять от 17 до 34 тыс. грн.

Лидер по количеству выявленных нарушений – Киевская область. Здесь на 1,8 млн населения – 216 нарушений. На втором месте – Черкасская область: на 1,2 млн населения – 83 нарушения. На третьем – Полтавская: на 1,4 млн – 67 нарушителей.

Издание "Комментарии" напоминает, 21 октября 2021 г. заработали новые противоэпидемические правила для разных уровней опасности. Если человеку нужно переехать из области в область, то и пассажир, и перевозчик должны иметь либо документ, подтверждающий получение одной или двух доз вакцины, либо отрицательный ПЦР-тест, либо подтверждение о недавнем выздоровлении, либо 72-часовой результат экспресс-теста.

Издание "Комментарии" напоминает, что согласно результатам социологического опроса группы "Рейтинг" 9% респондентов заявили, что знают тех, кто подделал сертификат вакцинации. Это составляет около 3 млн. населения Украины.

По состоянию на 22 ноября 2021 г. 18 регионов страны и Киев находятся в "красной" зоне по уровню эпидбезопасности. Две области – Луганская и Львовская – имеют показатели, позволяющие им выйти из этой зоны. Эту информацию предоставил Виктор Ляшко, министр здравоохранения. Более подробно о его последнем выступлении можно прочитать в материале издания "Комментарии" по ссылке.

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