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Нацполиция обратилась с сообщением к украинцам о комендантском часе на Новый год

Правоохранительные органы призвали проводить праздники в кругу семьи, близких и друзей, и не нарушать комендантский час.

сегодня, 14:35
Автор:
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Slava Kot
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В Национальной полиции призвали украинцев не нарушать комендантский час, несмотря на новогодние праздники. Правоохранительные органы отмечают, что с пониманием будут относиться к пребыванию на улице, но только в случае необходимости. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Интерфакс-Украина".

Нацполиция обратилась с сообщением к украинцам о комендантском часе на Новый год

Нацполиция призвала не нарушать комендантский час. Фото из открытых источников

На брифинге в Киеве начальник Департамента превентивной деятельности Нацполиции Максим Ахрамеев призвал проводить праздники в кругу семьи и не нарушать комендантский час.

"У нас достаточно за последние два года "приключений", поэтому обращаюсь к гражданам, чтобы провели праздники в кругу семьи, близких, друзей. Не надо выходить и нарушать комендантский час", — сказал Максим Ахрамеев, однако добавил, что полиция "с пониманием относиться к тем, кто нарушает комендантский час в случае крайней необходимости".

Также в Нацполиции заявили, что будут резко реагировать на какие-либо громкие празднования во время войны в комендантское время.

"Не то, наверное, сейчас время, чтобы так праздновать... если на 102 будут поступать заявления и сообщения о громких празднованиях в заведениях, будем жестко реагировать", — сказал Ахрамеев.

Представитель полиции также рассказал, что на дорогах будут усилены патрули полиции. Поэтому Максим Ахрамеев призвал не садиться за вождение в нетрезвом состоянии, а также не использовать пиротехнические средства, по которым можно получить административную и уголовную ответственность.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп в рождественском поздравлении упомянул Украину.

Также "Комментарии" писали, что руководитель Нацполиции подверг критике идею мобилизовать правоохранителей.



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Источник: https://interfax.com.ua/news/general/956997.html
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