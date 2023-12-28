Нацполиция обратилась с сообщением к украинцам о комендантском часе на Новый год

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Slava Kot
В Национальной полиции призвали украинцев не нарушать комендантский час, несмотря на новогодние праздники. Правоохранительные органы отмечают, что с пониманием будут относиться к пребыванию на улице, но только в случае необходимости. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Интерфакс-Украина".
Нацполиция призвала не нарушать комендантский час. Фото из открытых источников
На брифинге в Киеве начальник Департамента превентивной деятельности Нацполиции Максим Ахрамеев призвал проводить праздники в кругу семьи и не нарушать комендантский час.
Также в Нацполиции заявили, что будут резко реагировать на какие-либо громкие празднования во время войны в комендантское время.
Представитель полиции также рассказал, что на дорогах будут усилены патрули полиции. Поэтому Максим Ахрамеев призвал не садиться за вождение в нетрезвом состоянии, а также не использовать пиротехнические средства, по которым можно получить административную и уголовную ответственность.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп в рождественском поздравлении упомянул Украину.
Также "Комментарии" писали, что руководитель Нацполиции подверг критике идею мобилизовать правоохранителей.
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