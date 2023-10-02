Начинается неделя Нобелевской премии: когда будут вручены награды

В октябре в Швеции и Норвегии начинается неделя Нобелевской премии. Мир узнает очередных лауреатов в пяти категориях: физика, химия, литература, мир и физиология или медицина. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на сайт Фонда Нобеля.



Нобелевская премия. Фото из открытых источников

Первый лауреат Нобелевской премии станет известен в категории медицины. Ему вручат премию 2 октября. А дальше каждый следующий день будут озвучены победители премии. Когда вручают Нобелевскую премию в 2023 году, можно просмотреть ниже:

2 октября – медицина;

3 октября – физика;

4 октября – химия;

5 октября – литература;

6 октября – премия мира;

9 октября – экономика.

Следует отметить, что церемония награждения всех лауреатов проходит в Стокгольме, Швеция. Но Нобелевская премия мира вручается в норвежской столице Осло. Кроме того, премия по экономике является "неканонической" и финансируется на средства Шведского банка по экономике.

Напомним, что Нобелевская премия – это престижная награда, которая вручается ежегодно в нескольких категориях лицам или организациям, внесшим важный вклад в области физики, химии, медицины, мирного сожительства или литературы. Эти награды стали возможны благодаря завещанию шведского промышленника и филантропа Альфреда Нобеля. Нобелевская премия привлекает внимание к огромным достижениям и инновациям в различных сферах и способствует развитию науки, культуры и мира.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в 2022 году на Нобелевскую премию мира претендовал президент Украины Владимир Зеленский.

Также "Комментарии" писали, что Грету Тунберг выдвинули на Нобелевскую премию.