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Начинается неделя Нобелевской премии: когда будут вручены награды

Нобелевская премия - это престижная награда, которая ежегодно вручается в нескольких категориях лицам или организациям, внесшим важный вклад в области физики, химии, медицины, мирного сожительства или литературы.

сегодня, 10:00
Автор:
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Slava Kot
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В октябре в Швеции и Норвегии начинается неделя Нобелевской премии. Мир узнает очередных лауреатов в пяти категориях: физика, химия, литература, мир и физиология или медицина. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на сайт Фонда Нобеля.

Начинается неделя Нобелевской премии: когда будут вручены награды

Нобелевская премия. Фото из открытых источников

Первый лауреат Нобелевской премии станет известен в категории медицины. Ему вручат премию 2 октября. А дальше каждый следующий день будут озвучены победители премии. Когда вручают Нобелевскую премию в 2023 году, можно просмотреть ниже:


  • 2 октября – медицина;
  • 3 октября – физика;
  • 4 октября – химия;
  • 5 октября – литература;
  • 6 октября – премия мира;
  • 9 октября – экономика.

Следует отметить, что церемония награждения всех лауреатов проходит в Стокгольме, Швеция. Но Нобелевская премия мира вручается в норвежской столице Осло. Кроме того, премия по экономике является "неканонической" и финансируется на средства Шведского банка по экономике.

Напомним, что Нобелевская премия – это престижная награда, которая вручается ежегодно в нескольких категориях лицам или организациям, внесшим важный вклад в области физики, химии, медицины, мирного сожительства или литературы. Эти награды стали возможны благодаря завещанию шведского промышленника и филантропа Альфреда Нобеля. Нобелевская премия привлекает внимание к огромным достижениям и инновациям в различных сферах и способствует развитию науки, культуры и мира.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в 2022 году на Нобелевскую премию мира претендовал президент Украины Владимир Зеленский.

Также "Комментарии" писали, что Грету Тунберг выдвинули на Нобелевскую премию.



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Источник: https://www.nobelprize.org/
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