Начинает работу нацсовет по восстановлению Украины: чем он займется – какие стоят задачи

Указом президента Владимира Зеленского создан Национальный свет по восстановлению Украины от последствий войны. Эксперты оценили для издания "Комментарии" это решение.

Разрушенный дом. Фото: из открытых источников

Данный Нацсовет будет решать бюрократические "терки" между теми или иными ведомствами

Глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко рассуждает так:

"Понятно, что такой совет должен быть – это логично. На перспективу. Восстановление – дело безумно сложное, необходим координационный орган. Так что всё делает на упреждение, по принципу – "как только, так сразу". По персональному составу – понятно, что вошли люди, которые ближе к президенту. Ему виднее, кого включать, кого не включать в такие советы. Иностранцев тут быть, понятно, не должно. И это логично, ведь речь именно о НАЦИОНАЛЬНОМ совете".

Что касается опасений по поводу коррупции, то эксперт считает, что Нацсовет не будет иметь к этому отношения.

"Коррупция у нас находится в других местах. Не в Кабмине, ОП или топ-персонах ВР, которые вошли в данный орган. Зеленский избрал правильную логику. Спустил коррупцию на среднее звено. А верхнее звено ей не занимается – ему некогда", – говорит Александр Охрименко.

По его словам, главная функция Нацсовета – координировать действия различных органов и структур.

"Беда в том, что разные госструктуры у нас периодически конфликтуют между собой. А данный Нацсовет будет решать бюрократические "терки" между теми или иными ведомствами", – резюмирует глава УАЦ.

Сначала нужно оказывать критическую помощь – людям, которые остались без жилья, без средств к существованию. Потом – отстройка инфраструктуры

Доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Украины, народный депутат V-VI созывов Алексей Плотников считает оправданным создание подобного органа.

"О восстановлении Украины нужно думать уже на данном этапе, несмотря на то, что война продолжается, – отмечает эксперт. – Рано или поздно она прекратится. И придется восстанавливать разрушенное. Очевидно, что Украина своими ресурсами с этим не справится. Не хватить денег в бюджете, не поможет выпуск военных облигаций. Понадобиться привлекать зарубежные ресурсы. Будет ли это новый "план Маршалла", консолидированная помощь тех или иных международных структур, отдельных стран – это вопрос обсуждаемый. Но в любом случае – основные деньги будут зарубежные. И данный Нацсовет должен будет понимать приоритетность (что нужно отстраивать в первую очередь), а также коммуницировать с западными партнерами. Потому что они будут, скорее всего, ориентироваться на свое видение тех или иных моментов восстановления Украины. А нам нужно ориентироваться на свое, сделав приоритетом национальные интересы".

А вот с использованием замороженных российских средств для восстановления Украины, что касается репараций – всё не так просто, считает Алексей Плотников.

"Пока лишь Штаты предложили Украине обращаться в американские суды с фактами конкретных последствий российской агрессии (включая разрушения). Тогда они, вроде как, могут попытаться компенсировать это из замороженных российских средств, – отмечает эксперт. – Есть национализация российского имущества на территории Украины. Это сыграет свою роль. Но, подчеркиваю, я критически отношусь к возможности использовать на восстановление нашей страны замороженные за рубежом российские средства, включая золотовалютные резервы Центробанка. Потому что механизма получения этих средств Украиной пока нет. Теоретические всё возможно, но – очень сложно и не очень быстро".

Что касается последовательности восстановления, то, уверен Алексей Плотников, сначала нужно оказывать критическую помощь – людям, которые остались без жилья, без средств к существованию. Потом – отстройка инфраструктуры, отраслей. Все эти моменты, акцентирует экономист, должны быть и в компетенции Нацсовета.

"Коррупционные риски, безусловно, есть, – отмечает эксперт. – Там, где фигурируют сотни миллиардов долларов, естественно, появятся желающие коррумпировать этот процесс. Потому следует примять традиционные методы борьбы с коррупцией – наказание (и в данном случае есть смысл его ужесточить), стимулирование ответственных подрядчиков. Кроме этого важен контроль за большими программами со стороны стран-партнеров, которые эти программы, собственно, финансируют. Внешний контроль, по моему мнению, поможет бороться с коррупцией. Но, учитывая наш исторический опыт, сделать это будет непросто".

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