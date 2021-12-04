Началась продажа елок: сколько стоит новогоднее деревце в разных городах

В нашей стране началась продажа новогодних елок. Вечнозеленое деревце, без которого никто не встречает Новый год, можно купить уже заранее, в самом начале декабря. К тому же, уже известны цены на елки в нескольких регионах Украины. В среднем стоимость новогодней красавицы будет составлять от 100 до 200 гривен за 1 м. Об этом сообщает РБК-Украина.

Сколько стоят елки в Киеве и регионах (фото из открытых источников)

В частности, в Полтаве уже работают елочные базары. Как информируют местные медиа, стоимость елки зависит от ее высоты. Чем больше и пышнее, тем стоит дороже. Сейчас ценники на новогодние елки следующие: деревце до 1 м стоит 100 грн, высотой от 2 до 3 метров-150грн, пучок веток имеет цену 25 грн. Что касается оптовых цен, то здесь уже учтена партия в количестве более 100 деревьев. В то же время, они должны иметь обязательную пластиковую бирку с соответствующим штрих-кодом.

В столице елочные базары будут начинать работу с середины месяца. Как сообщает "Вечерний Киев", будут работать 187 локаций, которые будут предлагать киевлянам широкий выбор новогодних красавиц.

По словам руководителя отдела продовольственных ресурсов Департамента промышленности и развития предпринимательства КГГА Елены Новицкой, эти локации легальны и утверждены в городском совете, на каждом деревце будет прикреплен определенный чип. Все остальные стихийные елочные базары городские власти города считают несанкционированными и будут с ними бороться, используя меры, предусмотренные законом о ликвидации стихийной торговли. Елки стоят в столице дороже, чем в регионах. Так, предыдущая стоимость новогодней красавицы будет 150-200 гривен за деревце высотой до метра. Елка или сосна, высотой более 2 метров будет стоить уже 400 грн, небольшая ель, их тоже будут продавать, будет стоить 300-400 грн. Так что могут обойтись и дешевле.

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