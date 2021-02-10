НАБУ расследует махинации с вакцинами от коронавируса: кого подозревают

В Украине проверят прозрачность закупки вакцины от коронавируса. Соответствующая информация обнародована 10 февраля во время пресс-брифинга "Итоги работы НАБУ и САП во втором полугодии 2020 года".

В НАБУ расследуют честность закупки вакцины в Украине. Фото: Слово і діло

Делом занимаются представители Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Никаких деталей или имен фигурантов расследования пока не разглашается. И.о. руководителя САП Максим Грищук лишь подчеркнул, что работа над проверкой закупок вакцины началась в феврале, "буквально несколько дней назад". Исследовать будут должностные решения неких высоких чиновников из Министерства здравоохранения. Вся остальная информация остается в тайне, ведь ведется следствие.









Между тем, исходя из вопроса журналиста, можно сделать вывод, что НАБУ проверяет работу министра здравоохранения Максима Степанова. Это якобы именно его обвиняют в предоставлении преимущества компании "Лекхим" при закупке вакцины от коронавируса для Украины.

Подобные утверждения, как сообщали "Комментарии", звучали и от народного депутата Александры Устиновой. В январе политик обвинила Максима Степанова в "срыве" соглашения между индийским производителем вакцины, которой будет пользоваться инициатива COVAX. По информации Устиновой, отечественные представители вели переговоры с компанией Serum Institute of India. Впрочем, на финальном этапе в Минздраве почему-то "дали задний ход". Интересно, что китайскую вакцину компании Sinovac Biotech Украина приобрела по цене $17,85/доза. Соглашение с индийскими производителями позволило бы снизить цену почти в 6 раз.

Вскоре после этого появилась информация о том, что Украина меняет компанию, которая будет заниматься закупками противокоронавирусной вакцины. Отныне наличием таких медикаментов на территории страны опекается одна из международных организаций — Crown Agents.



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