НАБУ пришло с обысками в Минкульт

Сегодня, 17 декабря в Министерстве культуры проходят обыски представители Национального антикоррупционного бюро Украины. Следственные мероприятия касались охраны культурного наследия — в частности, выдачи разрешительного документа в прошлом, 2019 году. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Также представители ведомства обещают всячески содействовать расследованию.





Ранее "Комментарии" писали о том , что заместитель главы Министерства культуры и информационной политики Светлана Фоменко заявила, что будет способствовать тому, чтобы "Бортничество Полесье" было представлено в репрезентативном списке нематериального наследия ЮНЕСКО.

Кроме того, порталу стало известно о том, что Министерство культуры предлагает включить рецепт национального украинского блюда – красного борща, в список нематериального культурного наследия человечества от ЮНЕСКО.





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