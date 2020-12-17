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НАБУ пришло с обысками в Минкульт

В ведомстве обещают сотрудничать со следствием. В НАБУ данную ситуацию пока не комментируют

сегодня, 18:20
Автор:

Дмитрий Симоненко

Сегодня, 17 декабря в Министерстве культуры проходят обыски представители Национального антикоррупционного бюро Украины. Следственные мероприятия касались охраны культурного наследия — в частности, выдачи разрешительного документа в прошлом, 2019 году. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Также представители ведомства обещают всячески содействовать расследованию.

НАБУ пришло с обысками в Минкульт

НАБУ пришло с обысками в Минкульт - фото 2

Ранее "Комментарии" писали о том, что заместитель главы Министерства культуры и информационной политики Светлана Фоменко заявила, что будет способствовать тому, чтобы "Бортничество Полесье" было представлено в репрезентативном списке нематериального наследия ЮНЕСКО.
Кроме того, порталу стало известно о том, что Министерство культуры предлагает включить рецепт национального украинского блюда – красного борща, в список нематериального культурного наследия человечества от ЮНЕСКО.


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