НАБУ пришло с обысками в Минкульт

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Дмитрий Симоненко
Сегодня, 17 декабря в Министерстве культуры проходят обыски представители Национального антикоррупционного бюро Украины. Следственные мероприятия касались охраны культурного наследия — в частности, выдачи разрешительного документа в прошлом, 2019 году. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Также представители ведомства обещают всячески содействовать расследованию.
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