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Минкульт предложил сделать бортничество Полесья культурным наследием украинцев

По словам Фоменко, у Министерства стоит задача сохранить традиции и промыслы, передать их следующим поколениям, чтобы украинцы чувствовали свою идентичность

сегодня, 18:58
Автор:

Дмитрий Симоненко

Заместитель главы Министерства культуры и информационной политики Светлана Фоменко заявила, что будет способствовать тому, чтобы "Бортничество Полесье" было представлено в репрезентативном список нематериального наследия ЮНЕСКО. Об этом пишет Укринформ , ссылаясь на ее заявление на пресс конференции по итогам реализации проекту "Бортничество Полесья: архаическая традиция в современном измерении".

Минкульт предложил сделать бортничество Полесья культурным наследием украинцев

"Если говорить о Перечне элементов нематериального наследия ЮНЕСКО, как раз в этом году будет рассматриваться трансграничная номинация, которая была подана Беларусью и Польшей. На многих политических площадках мы неоднократно поднимали вопрос, что как-то странно выглядит это досье без участия Украины, без участия украинского Полесья. Даже на карте можно увидеть, что эта традиция есть с той стороны — а тут какое-то белое пятно, лакуна, будто ее никогда не существовало. Это я о политическом влиянии на сохранение нематериального культурного наследия", — отметила Фоменко.

По ее словам, Минкульт ведет работу по формированию досье с целью присоединения нашей страны к этой международной номинации.

Чиновница отметила, проект "Бортничество Полесья: архаическая традиция в современном измерении", который проводился в течение четырех с половиной месяцев в Киевской, Житомирской и Ровенской областях, приобрел больших масштабов.

"Мне очень понравились багатосекторность и многоуровневость проекта... Это очень кропотливая полевая работа, это носители, традиции, документация, архивные поиски. Важно, чтобы этот проект имел образовательную, просветительскую функцию, которую мы увидели через конкурсы, через виртуальную реальность, через привлечение молодежи для того, чтобы эта традиция развивалась. У нас задача, как у министерства, у государства — не просто зафиксировать традиции и промыслы, которые мы сохраняем, которые мы имели в течение тысячи или ста лет, нам важно, чтобы эти промыслы и традиции передавались следующим поколениям, дальше сохранялись, чтобы мы чувствовали свою идентичность, ими гордились", — добавила она.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Минкульт предложил сделать борщ культурным наследием украинском.


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