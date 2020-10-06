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Минкульт предложил сделать борщ культурным наследием украинцев

Кроме борща, в список нематериального культурного наследия включены еще пять пунктов

6 октября 2020, 23:55
Автор:

Дмитрий Симоненко

Министерство культуры предлагает включить рецепт национального украинского блюда – красного борща, в список нематериального культурного наследия человечества от ЮНЕСКО. Об этом ведомство сообщает на своей странице в Facebook.

Минкульт предложил сделать борщ культурным наследием украинцев

Фото: Depositphotos

Известно, что идея популяризации блюда принадлежит Институту культуры Украины. По словам представителей Института, сегодня, 6 октября, борщ внесли в репрезентативный список нематериального культурного наследия Украины. Отмечается, что автором такой идеи стал кулинарный эксперт Евгений Клопотенко.

"Эта инициатива у меня появилась год назад. Я собрал единомышленников: фольклористов, историков, аналитиков, людей, которые имеют отношение к культурному наследию. Мы объединились в общественную организацию и прошли нелегкий процедурный путь. И сегодня борщ уже в этом списке", — заявил Клопотенко.

Также известно, что кроме борща, в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия включены технология создания Клембовский сорочки, пасхальное гуляние "Водить Властелина" в селе Роскошевка Теплицкого района Винницкой области, Борщаговская народная вышивка и Карпатское лижникарство.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что в мире скоро могут исчезнуть как минимум шесть памятников ЮНЕСКО.


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