Минкульт предложил сделать борщ культурным наследием украинцев

Министерство культуры предлагает включить рецепт национального украинского блюда – красного борща, в список нематериального культурного наследия человечества от ЮНЕСКО. Об этом ведомство сообщает на своей странице в Facebook.

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Известно, что идея популяризации блюда принадлежит Институту культуры Украины. По словам представителей Института, сегодня, 6 октября, борщ внесли в репрезентативный список нематериального культурного наследия Украины. Отмечается, что автором такой идеи стал кулинарный эксперт Евгений Клопотенко.

"Эта инициатива у меня появилась год назад. Я собрал единомышленников: фольклористов, историков, аналитиков, людей, которые имеют отношение к культурному наследию. Мы объединились в общественную организацию и прошли нелегкий процедурный путь. И сегодня борщ уже в этом списке", — заявил Клопотенко.

Также известно, что кроме борща, в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия включены технология создания Клембовский сорочки, пасхальное гуляние "Водить Властелина" в селе Роскошевка Теплицкого района Винницкой области, Борщаговская народная вышивка и Карпатское лижникарство.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что в мире скоро могут исчезнуть как минимум шесть памятников ЮНЕСКО.

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