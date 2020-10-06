Минкульт предложил сделать борщ культурным наследием украинцев

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Дмитрий Симоненко
Министерство
культуры предлагает включить рецепт национального украинского блюда – красного борща, в список нематериального культурного наследия человечества от ЮНЕСКО. Об этом
ведомство сообщает на своей странице в Facebook.
Фото: Depositphotos
Известно,
что идея популяризации блюда принадлежит Институту культуры Украины. По словам
представителей Института, сегодня, 6 октября, борщ внесли в репрезентативный
список нематериального культурного наследия Украины. Отмечается, что автором
такой идеи стал кулинарный эксперт Евгений Клопотенко.
Также
известно, что кроме борща, в Национальный перечень элементов нематериального
культурного наследия включены технология создания Клембовский сорочки,
пасхальное гуляние "Водить Властелина" в селе Роскошевка Теплицкого района
Винницкой области, Борщаговская народная вышивка и Карпатское лижникарство.
Ранее "Комментарии"
сообщали о том, что в мире скоро могут исчезнуть как минимум шесть памятников
ЮНЕСКО.
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