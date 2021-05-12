НАБУ объявили в розыск еще одного фигуранта «дела ПриватБанка»: кого именно

Расследование, касающееся так называемого "дела ПриватБанка", пусть и медленно, но уверенно продвигается вперед. 12 мая стало известно, что агенты Национального антикоррупционного бюро объявили о розыске очередного фигуранта скандального дела.



НАБУ объявили в розыск еще одну фигурантку "дела ПриватБанка". Фото из открытых источников

По информации пресс-службы организации, этой личностью является Елена Бычихина. В НАБУ уточняют, что женщина имеет статус подозреваемой в "деле ПриватБанка". Бычихину хотят проверить на вероятную причастность к растрате крупной сумме денег.

Отметим, что Елена Бычихина возглавляла департамент финансового менеджмента управления "ПриватБанка". Однако одной должностью женщина не ограничилась, отметившись еще и в одной организации (юрлицо — ред.), связанной с банковской организации.

Речь идет о страховой компании "Ингосстрах", в которой Бычихина работала первой заместительницей руководителя управления.

Напомним, что Бычихиной вместе с экс-руководителями "ПриватБанка" Александром Дубилетом и Владимиром Яценко не так давно были объявлены подозрения насчет растраты чужого имущества. В целом причиненный ущерб оценивается в минимум 136 миллионов гривен.

К слову, сам Дубилет находится в розыске еще с конца марта 2021 года.

Ранее "Комментарии" сообщали, что нынче национализированный "ПриватБанк" собираются выставить на продажу, дабы заинтересовать иностранных инвесторов. По словам исполнительного директора Ассоциации защиты банков Оксаны Чепижко, организацию может приватизировать один из крупнейших мировых трастов. Что же (или кто) мешает запустить процесс продажи "на полную", узнавайте в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать о позиции руководства Национального банка насчет выставления "ПриватБанка" на торги для иностранных партнеров.

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