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Бывшего главу «ПриватБанка» объявили в розыск

15 марта НАБУ объявило подозрение трем бывшим должностным лицам ПриватБанка

сегодня, 22:21
Автор:

Ольга Чародий

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) объявило в розыск экс-председателя правления "ПриватБанка" Александра Дубилета в связи с подозрением в причастности к растрате 8 млрд грн. Об этом сообщает "Укринформ".

Бывшего главу «ПриватБанка» объявили в розыск

ПриватБанк (фото из открытых источников)

"Детектив вынес постановление об объявлении Александра Дубилета в розыск", — заявил и.о. руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук.

Ранее генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала подозрения в растрате 8 млрд гривен бывшим топ-чиновникам "ПриватБанка" — Дубилету, его заместителю и руководителю межбанковских операций.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины направило в Офис Генерального прокурора проекты подозрений по делу о национализации ПриватБанка. По словам представителя СМИ, глава Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник сообщил, что детективы ведомства по делу ПриватБанка подготовили проект подозрений и направили их в Офис генерального прокурора. Ответы от правоохранителей пока не получено. Вместе с тем генпрокурорша Ирина Венедиктова вчера заявляла, что не будет блокировать подписание этих подозрений. Также она сообщила о принятии определенных процессуальных решений и сказала, что дело начало двигаться в верном направлении.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Приватбанк "отсудил 1 млрд грн в компании Коломойского, сообщает" Экономическая правда "16 ноября. Как говорится в решении Хозяйственного суда Одесской области от 30 октября, суд удовлетворил иск" ПриватБанка "в компании" Агротерминал " и решил взыскать с нее как поручителя компании "Бориваж" 1 млрд грн задолженности.


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Источник: https://www.ukrinform.ru/
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