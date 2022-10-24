НАБУ ищет Шевченко, который сбежал: как во главе НБУ оказался участник схем на миллионы гривен

Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск трех должностных лиц "Укргазбанка", причастных к хищению более 200 млн грн, среди которых экс-глава Нацбанка Кирилл Шевченко. О чем говорит такое решение НАБУ? Как получилось, что НБУ руководил человек, который в течение 2014-2019 годов посхематозил с сотнями миллионов? Почему Шевченко дали покинуть пределы Украины? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Кирилл Шевченко. Фото: из открытых источников

Коммерческий банкир не может руководить государственным банком

Финансовый эксперт, экономист Алексей Кущ главным выводом из всей этой ситуации называет следующий – назначение на должность главы НБУ так называемых коммерческих (инвестиционных) банкиров является в корне неверным.

"Коммерческий банкир и тот, кто занимается монетарной политикой, это люди, обладающие разным набором профессиональных навыков. Есть определенная профдеформация. Все коммерческие банкиры тесно связаны между собой – через систему различный связей, в том числе родственных, кумовства, игры в теннис, гольф, преферанс и т.д. И это невозможно сразу заблокировать при переходе на новую должность. Пресловутые перегородки, которые должны возникать между частным интересом и государственным – не работают в наших реалиях. Для этого нужны мощные институции как та же Комиссия по ценным бумагам в США. Поэтому происходят колоссальные перетоки инсайдерской информации, использование аффилированных связей. Такая нехорошая украинская традиция", – поясняет Алексей Кущ.

Именно поэтому, уверен он, следует исходить из принципа, что коммерческий банкир не может руководить государственным банком. Потому что в итоге, подчеркивает эксперт, мы получаем огромное количество злоупотреблений, выливающееся в огромные убытки и необходимость докапитализировать госбанки.

"Простой пример – от приватизации Украина получила эквивалент 11 млрд долларов, а на капитализацию госбанков потратила почти 14 млрд долларов. Система сбоила давно. Но нынешняя ситуация начала давать сбой с назначения инвестбанкира Гонтаревой главой НБУ. И потом пошло-поехало. Было лишь вопросом времени, когда в отношении кого-то из коммерческих банкиров, которые попали в Нацбанк, найдет какой-то компромат. А компромата там – выше крыши", – считает Алексей Кущ.

Что до ситуации с "Укргазбанком", там, по словам эксперта, был ряд неприятных кейсов. В материалах НАБУ всплыла история выплаты баснословных комиссионных за якобы привлечение ресурсов государственных компаний. А была еще более чем подозрительная продажа "Укргазбанком" инкассаторского бизнеса "Акордбанку".

"Тогда эта непрозрачная, без открытого аукциона операция вызвало много кривотолков на рынке. И вообще – почему госбанк продал инкассаторский бизнес относительно небольшому частному банку? И хоть Шевченко на тот момент уже руководил НБУ, мы понимаем, что он сохранял значительное влияние на "Укргазбанк", которым рулил ранее", – отмечает Алексей Кущ.

По его мнению, было лишь вопросов времени, по какому из кейсов отработают соответствующие органы. Отработали, как видим, по так называемым комиссионным.

"Всё происходит именно сейчас, потому что мы наблюдаем определенную эволюцию глубинного, скрытого от общих глаз, компромисса между нашими западными партнерами и украинскими политическими элитами. Ранее нам давали деньги в виде кредитов и часто не задавали лишних вопросов, надеясь приручить наши политэлиты. Потом начали задавать вопросы и выдвигать конкретные требования по институциональным реформам (особенно это развилось в процессе отношений Украины с МВФ). А сейчас, когда нам дают по 4-5 млрд долларов в месяц, требования стали намного жестче, – акцентирует эксперт. – Уже никто из западных партнеров не будет мириться с масштабами системной коррупции среди наших политэлит. Так что сейчас, похоже, настал час "Х", когда такие дела будут резко активизированы. И мы это видим не только на примере Шевченко, но и на примерах дел против тех же Насирова, Микитася, Богуслаева. Этот ряд, думаю, будет продолжен".

Нужно обязательно провести экспертизу действий НБУ и Минфина по операциям с государственными ценными бумагами за последние 8 лет

Основатель "Студии Здравого Смысла", предприниматель, общественный деятель Павел Себастьянович уверен, что точно такая же ситуация, точно такие же схемы, о которых рассказало НАБУ касательно дела Шевченко, работают и в других государственных банках.

"Однако не слышал, чтобы НАБУ начало их проверять, – отмечает эксперт. – Кроме этого, необходимо проверить и сам Нацбанк. Наверняка, Шевченко и там наследил. Как и все его "попередники". Нужно обязательно провести экспертизу действий НБУ и Минфина по операциям с государственными ценными бумагами за последние 8 лет. Привлечь международных экспертов, прокуроров Америки и Великобритании — пусть поставят диагноз нашим финансистам".

Кроме того, продолжает Павел Себастьянович, следует задаться вопросом – почему Шевченко и его подельники смогли сбежать?

"Значит, их кто-то предупредил. Значит, НАБУ работает точно так же, как и другие правоохранительные органы – в круговой поруке со властью. Печально всё это", – констатирует эксперт.

Появление руководителя САП позволяет детективам НАБУ делать куда больше, чем ранее

Экономический и политический эксперт Борис Кушнирук считает, что решение НАБУ по экс-главе НБУ говорит о том, что антикоррупционная институция, наконец, начинает работать, невзирая на личности. Он напоминает, что недавно были обыски в Кабмине и Офисе президента по делу о хищении гуманитарки. Теперь имеем соответствующие решения касательно банкиров.

"Похоже, появление руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) позволяет детективам НАБУ делать куда больше, чем ранее. Ранее они зависели от Генпрокуратуры, где что-то могли блокировать. Сейчас это делать сложнее", – поясняет Борис Кушнирук.

Он уверен, что сам по себе факт объявления Шевченко и его пособниц в розыск – безусловно, позитив. Но следует понимать, отмечает эксперт, что между возбуждением уголовного дела (даже задержанием) и собственно приговором – огромная пропасть. Лишь реальные приговоры станут показателем работы антикоррупционеров. Иначе вся эта активность мало чего стоит, уверен Борис Кушнирук.

"Что касается ситуации непосредственно с Шевченко – решение о его назначении главой НБУ принимал лично президент. Кто лоббировал – уже другой вопрос. Была ли у Зеленского на тот момент информация, что Шевченко могут подозревать в злоупотреблениях в "Укргазбанке"? Сомневаюсь. Тогда расследований, в том числе, журналистских, касательно схем, в которых мог быть замешан Шевченко, не было. Соответствующая информация в дозированном виде начала появляться через какое-то время после этого назначения, – рассказывает эксперт. – Другое дело, что после этого его должны были вежливо попросить уйти в отставку… Но почему-то не попросили".

Борис Кушнирук также задается вопросом – кто и почему позволил Шевченко покинуть Украину (формально из-за якобы проблем со здоровьем).

"Похоже, была утечка из САП или НАБУ. И это уже плохая история, – считает эксперт. – Сам факт выезда за пределы страны на тот момент действующего руководителя Нацбанка, его пребывание за границей в течение нескольких недель до отставки и оглашения подозрения, показывает, что не всё у нас хорошо в руководстве страны в целом и антикоррупционных органов в частности. Похоже, некоторые люди были не заинтересованы в задержании Шевченко. Не исключено потому, что это может создать проблемы для нынешних властьимущих. Пост руководителя НБУ позволяет отслеживать много информации касательно финансов и разнообразных схем. И эта информация вполне могла дать повод бросить тень на руководство Украины. Вероятно, именно поэтому Шевченко и убрали куда подальше".

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