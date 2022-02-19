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Наблюдатели ОБСЕ массово уходят в отпуск: кто будет отслеживать обострение эскалации на Донбассе

Обострение эскалации на Донбассе будут отслеживать представители стран СНГ и России

сегодня, 12:15
Автор:

Лиля Воробьева
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Руководители, возглавляющие Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ в нашей стране, отправили в отпуск всех работников миссии из-за военно-политической ситуации в нашей стране. Специальное письмо об этом  было распространено еще 13 февраля. Об этом сообщает Радио Свобода.

Наблюдатели ОБСЕ массово уходят в отпуск: кто будет отслеживать обострение эскалации на Донбассе

Наблюдатели ОБСЕ массово ушли в отпуска (фото из открытых источников)

По обнародованной информации, ее представителям медиа предоставили сотрудники одного из отечественных разведывательных органов Украины, более 60% представителей стран Запада и почти половина украинских специалистов использовали такую возможность.

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Вместе с тем подавляющее большинство иностранных международных наблюдателей, кроме граждан России и государств СНГ, имеют оговорки на эвакуацию, полученные от дипломатических учреждений. Сейчас главными представителями СММ ОБСЕ в нашей стране есть более 90 наблюдателей из РФ и государств СНГ.

В представительстве Миссии, куда журналисты Свободы обратились по поводу официального комментария, не опровергали и не подтвердили это сообщение. Порекомендовали ознакомиться с уведомлением для представителей СМИ от 13 февраля. В документе говорится, что представители отдельных государств-участников ОБСЕ приняли решение, что их гражданам, командированным на службу в Специальную мониторинговую миссию, нужно остаться на украинской территории еще на несколько дней.

Вместе с тем Владимир Зеленский обращался к сотрудникам мониторинговой миссии ОБСЕ и представителям дипломатического корпуса, чтобы они остались в нашей стране и регистрировали обстрелы наемников на территории Донецкого региона.

Важно, что вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук подчеркнула, что нашей стране нужно большее количество независимых наблюдателей, которые бы проводили верификацию. Потому что Россия пользуется так называемыми информационными вбросами, пытаясь оправдать свою агрессию применением агрессии со стороны Украины.

Она сообщила, что Украина надеется, что в субботу, 19 февраля, пройдет встреча представителей трехсторонней контактной группы.

Напомним, что сайт "Комментарии" информировал о том, что Когда может завершиться миссия ОБСЕ на российско-украинской границе.



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Источник: https://www.radiosvoboda.org/a/news-obse-vidpustky-na-tli-eskalaciji/31710557.html
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