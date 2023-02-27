На западе Украины зафиксировали землетрясение: подробности

В ночь на 27 февраля в Закарпатской области зафиксировали землетрясение силой 3,3 балла по шкале Рихтера. По словам директора Института геофизики Национальной академии наук Украины Александра Кендзера, в Украине фиксируется около 200 подобных землетрясений. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Главный центр специального контроля.

В Украине зафиксировано землетрясение. Фото из открытых источников

Сейсмическую активность зафиксировали в 03:15 вблизи поселка Большая Добронь, что в 20 км от города Мукачево, Закарпатской области. Эпицентр землетрясения был зафиксирован на глубине 2 км с силой 3,3 балла.

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"Он произошел в зоне, где часто случаются землетрясения. Но на этот раз он был немного мощнее. Обычно там фиксируются землетрясения магнитудой 2 балла. Он ощущался людьми в нескольких населенных пунктах региона", — говорит Александр Кендзера.

Как сообщает Главный центр специального контроля, такое землетрясение не несет угрозы для населения. Его можно сравнить с проездом вблизи дома большого груженого автомобиля. Возможна дрожь окон, посуды и дверей, а жидкость в открытой посуде слегка колеблется.

"Подобные землетрясения безусловно могут повториться. Мы ведь находимся в сейсмической зоне, куда входит Предкарпатье и Закарпатье. Могу сказать, что в течение года здесь записывается около 200 землетрясений", — говорит директор Института геофизики и добавляет, что землетрясения "только записываются, разрушений при таких землетрясениях не возникает".

Последнее подобное землетрясение фиксировали также в Закарпатье вблизи города Иршава 3 января 2023 года. Тогда эпицентр землетрясения находился на глубине 6 метров и с силой 3,8 балла.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что находившийся в зоне сейсмической активности город в Турции смог пережить землетрясение без жертв.

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