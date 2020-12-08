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Главная Новости Общество события На выборах ректора КНУ имени Шевченко победил Владимир Бугров: что о нем известно
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На выборах ректора КНУ имени Шевченко победил Владимир Бугров: что о нем известно

Во втором туре кандидат набрал 47,59%

сегодня, 10:40
Автор:

Елизавета Черных

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченка выбрал нового ректора. Ним стал проректор по научно-педагогической работе КНУ, 53-летний Владимир Бугров. С 2008 года главой КНУ был Леонид Губерский. 

На выборах ректора КНУ имени Шевченко победил Владимир Бугров: что о нем известно

ФОТО: Из открытых источников

Во втором туре выборов ректора Владимир Бугров одержал победу над директором Института геологии Сергеем Выжвой. За Бугрова проголосовало 1 839 избирателей (47,59%), за Выжву — 450 человек (11,65%). Также 116 человек не поддержали ни одного кандидата. Известно, что на выборы ректора не появилось 37,06% представителей студенчества, научных сотрудников, педагогов и других избирателей. 

Новоизбранный ректор Владимир Бугров родился 10 ноября 1967 года в учительской семье. Окончив местную среднюю школу с отличием, Бугров поступил на философский факультет КНУ имени Шевченко. 

С 1986 по 1988 годы проходил срочную службу в рядах Вооруженных сил. 

С 1991 года начал активную научную деятельность, и в 2009 году был назначен проректором по научно-педагогической работе КНУ.

Владимир Бугров является автором сотен научных и научно-методических работ. Он удостаивался звания "Отличника образования Украины", "Заслуженного работника образования Украины". Бугров также является кавалером ордена "За заслуги" III степени. 

Ранее "Комментарии" писали, что через несколько лет Украина может столкнуться с нехваткой педагогических работников в учреждениях профобразования. В следующем году МОН предложит преподавателям учреждений профобразования новые программы стажировки и обещает работать над улучшением условий их работы. Отмечается и о планах постепенно повысить оклад педагогов таких учреждений.




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Источник: https://news.liga.net/society/news/na-vyborah-rektora-knu-im-shevchenko-pobedil-vladimir-bugrov
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