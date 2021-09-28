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На Волыни в детдоме случилась вспышка COVID-19: что известно о ситуации

Вакцинация персонала заведения продолжается

сегодня, 17:45
Автор:

Козлова Альбіна

На Волыни в областном специализированном доме ребенка воспитанники заболели COVID-19. Заведение расположено в Луцке. Об этом сообщает информационное агентство ВолиньPost.

На Волыни в детдоме случилась вспышка COVID-19: что известно о ситуации

Воспитанники детдома заболели коронавирусом, фото из открытых источников

Известно о том, что заболели COVID-19 и несколько работников детского дома. Всех воспитанников тестируют на наличие в их организме COVID-19. Биологические образцы отобрали медики, чтобы провести ПЦР-тестирования. ПЦР-тест дал положительный результат в 17 детей. Всех инфицированных госпитализировали в больницу. Повышенную температуру зафиксировали лишь в двух детей.

Воспитанники детдома находятся в инфекционной больнице Луцка. У большинства нет симптомов болезни. Тестирование детей из детдома продолжается, ведь в заведении находится 34 ребенка разного возраста.

По словам исполняющего обязанности руководителя детского дома Виктора Максимюка, 70% работников заведения уже получили первую дозу вакцины.

Как сообщал портал "Комментарии", в Минздраве рассказали, как отличить атипичные симптомы "Дельта"-штамма коронавируса. Этому штамма присущи атипичные симптомы. По словам Игоря Кузина, клинические исследования продолжаются и пока рано говорить о конкретных симптомы, подтверждающие "Дельта" -штам. Кузин отметил, рано говорить о том, что "Дельта"-штамм коронавируса сопровождается кишечными расстройствами. Из общего количества заболеваний таких случаев всего 5-7%.

Также мы писали, что украинцы могут испытать на себе лекарство от коронавируса. Фармацевтическую новшество от вируса SARS-CoV-2 тестируют на людях по всему миру. По мнению заместителя главы охранного ведомства Александра Комарида, тестовые доработки новых препаратов в нашей стране имеют место.


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Источник: http://www.volynpost.com/news/192514-u-dytiachomu-budynku-v-lucku--spalah-koronavirusu
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