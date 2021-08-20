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На Виннитчине фермеры создали гигантский живой герб Украины: как он выглядит (ФОТО)

Его длинна составила около одно километра

сегодня, 17:35
Автор:

Денис Подставной

На Виннитчине создали огромный герб Украины. Об этом сообщает издание ТСН.

На Виннитчине фермеры создали гигантский живой герб Украины: как он выглядит (ФОТО)

Живой герб Украины. Фото из открытых источников

Как стало известно, в Селе Серединка, что в Винницкой области фермеры создали гигантский герб из горчицы. Аграрии посвятили живой герб годовщине Независимости Украины. Под гербом, также было создано число 30. 

Сообщается, что ширина герба составляет более 500 метров, а длинна около километра. 

"Это украинский национальный рекорд", — отметил эксперт Национального реестра рекордов. 

Рекорд зафиксировали представители Национального реестра рекордов. Сначала всё измерили с помощью дрона, а затем проверили масштабы вручную.

Фермеры пообещали, что в ближайшие недели не будут косить горчицу. Также они отметили, что это сейчас культура зеленая, но вскоре она пожелтеет, и герб будет еще красивее.

На Виннитчине фермеры создали гигантский живой герб Украины: как он выглядит (ФОТО) - фото 2

Фото: ТСН.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что В Херсоне рухнул флагшток с гербом. 23 августа в Херсоне должны были установить рекорд области — по установке самого высокого государственного флага. Как объясняют очевидцы, при поднятии высокой конструкции у строителей произошел какой-то технический сбой, поэтому флагшток с завидной скоростью полетел вниз. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что фирма, владеющая яблоневыми садами на расстоянии 20 километров от Винницы, занялась необычным дизайном своих фруктов. В свое время к предпринимателям обратились со спецзаказом: яблоки с гербом Украины, более известным как Тризуб. Изображение на яблоках проявляются абсолютно натуральным способом: во время роста на их бока помещаются специально подготовленные наклейки. Подробнее об этом читайте нашей статье. 


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Источник: https://tsn.ua/ukrayina/u-vinnickiy-oblasti-fermeri-visiyali-na-poli-giganstkiy-trizub-ukrayini-i-vstanovili-rekord-video-1850260.html
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