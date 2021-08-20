На Виннитчине фермеры создали гигантский живой герб Украины: как он выглядит (ФОТО)

На Виннитчине создали огромный герб Украины. Об этом сообщает издание ТСН.

Живой герб Украины. Фото из открытых источников

Как стало известно, в Селе Серединка, что в Винницкой области фермеры создали гигантский герб из горчицы. Аграрии посвятили живой герб годовщине Независимости Украины. Под гербом, также было создано число 30.

Сообщается, что ширина герба составляет более 500 метров, а длинна около километра.

"Это украинский национальный рекорд", — отметил эксперт Национального реестра рекордов.

Рекорд зафиксировали представители Национального реестра рекордов. Сначала всё измерили с помощью дрона, а затем проверили масштабы вручную.

Фермеры пообещали, что в ближайшие недели не будут косить горчицу. Также они отметили, что это сейчас культура зеленая, но вскоре она пожелтеет, и герб будет еще красивее.





Фото: ТСН.



Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что В Херсоне рухнул флагшток с гербом. 23 августа в Херсоне должны были установить рекорд области — по установке самого высокого государственного флага. Как объясняют очевидцы, при поднятии высокой конструкции у строителей произошел какой-то технический сбой, поэтому флагшток с завидной скоростью полетел вниз. Подробно об этом читайте в нашем материале.

ирма, владеющая яблоневыми садами на расстоянии 20 километров от Винницы, занялась необычным дизайном своих фруктов.

В свое время к предпринимателям обратились со спецзаказом: яблоки с гербом Украины, более известным как Тризуб.

Изображение на яблоках проявляются абсолютно натуральным способом: во время роста на их бока помещаются специально подготовленные наклейки.

Подробнее об этом читайте

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