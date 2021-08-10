На въезде в Киев появились блокпосты Нацгвардии: причина

На въездах в Киев, который готовится к масштабному параду ко Дню Независимости, с понедельника, 9 августа, установили блокпосты, где дежурит и бронетехника. В МВД заявили — так в столице стартовала активная фаза командно-штабных учений с привлечением подразделений ВСУ и Нацгвардии.

Нацгвардия - фото из открытых источников

В рамках учений военные выполняют боевые задачи, охраняют критически важные объекты, обеспечивают надежную работу органов государственной власти и местного самоуправления. Также нацгвардейцев привлекли к охране общественного порядка в Киеве совместно с представителями Национальной полиции.





Напомним, национальной гвардии передали новый вертолет Airbus. Об этом сообщил Арсен Аваков, передает пресс-служба МВД Украины. По информации источника, МВД получило новый вертолет французского производства - Н-225. Эта винтокрылая машина стала уже пятой в этом году, которую Министерство внутренних дел получило по контракту с Airbus Helicopters. Сообщается, что вертолет будет использован подразделениями Национальной гвардии при выполнении боевых задач. Также глава МВД отметил, что контракт с компанией "Airbus Helicopters" на поставку 55 вертолетов успешно выполняется и уже до конца этого года Украина получит 28 машин в рамках формирования и развития Системы авиационной безопасности Министерства внутренних дел.

Для справки: Единая система авиационной безопасности и защиты МВД от французской компании-производителя уже получила четырнадцать вертолетов: • два — Н125 для Государственной пограничной службы Украины; • два — Н145 для Национальной полиции Украины; • десять — Н225 — шесть единиц для ГСЧС и четыре для Национальной гвардии Украины.

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