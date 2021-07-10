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Нацгвардии передали новый вертолет Airbus для боевых задач (ФОТО, ВИДЕО)

Эта винтокрылая машина стала уже пятой в этом году, которую МВД получило по контракту с Airbus Helicopters

10 июля 2021, 23:43
Автор:

Мокрик Анастасия








Национальной гвардии передали новый вертолет Airbus. Об этом сообщил Арсен Аваков, передает пресс-служба МВД Украины. 

Нацгвардии передали новый вертолет Airbus для боевых задач (ФОТО, ВИДЕО)

Нацгвардия получила вертолет Airbus - фото: МВД УКраины

По информации источника, МВД получило новый вертолет французского производства -  Н-225. Эта винтокрылая машина стала уже пятой в этом году, которую Министерство внутренних дел получило по контракту с Airbus Helicopters. Сообщается, что вертолет будет использован подразделениями Национальной гвардии при выполнении боевых задач.

Также глава МВД отметил, что контракт с компанией "Airbus Helicopters" на поставку 55 вертолетов успешно выполняется и уже до конца этого года Украина получит 28 машин в рамках формирования и развития Системы авиационной безопасности Министерства внутренних дел.

Нацгвардии передали новый вертолет Airbus для боевых задач (ФОТО, ВИДЕО) - фото 2

Для справки: Единая система авиационной безопасности и защиты МВД от французской компании-производителя уже получила четырнадцать вертолетов:

• два — Н125 для Государственной пограничной службы Украины;

• два — Н145 для Национальной полиции Украины;

• десять — Н225 — шесть единиц для ГСЧС и четыре для Национальной гвардии Украины. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что Украина получила новый французский вертолет H225 Super Puma. Он был передан в Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям. Новый H225 предназначен для проведения аварийно-спасательных операций. Он оснащен лебедкой и мощным прожектором, который предназначен для проведения поисковых операций в ночное время суток. Подробнее об этом читайте в нашей статье

Также сайт информировал о том, что в Украине разрабатывают свой первый беспилотный летательный аппарат вертолётного типа. По словам разработчиков ударный беспилотник сможет нести на своем борту ракетное вооружение и иметь достаточно большую грузоподъемность и габариты. В этом году уже планируется провести первые летные испытания. 


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Источник: https://mvs.gov.ua/uk/press-center/news/aviaciya-mvs-otrimala-pyatii-v-cyomu-roci-vertolit-za-kontraktom-z-airbus-helicopters
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