logo
Русский Українська

BTC/USD

37667.78

ETH/USD

2360.53

LTC/USD

163.19

USD/UAH

27.55

EUR/UAH

33.70

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество события Украине передали еще один французский вертолет H225 Super Puma: что известно
commentss НОВОСТИ Все новости

Украине передали еще один французский вертолет H225 Super Puma: что известно

Украине передали новый французский вертолет для спасателей

сегодня, 15:27
Автор:

Денис Подставной








Украине передали еще один французский вертолет H225 Super Puma: что известно

H225 Super Puma. Фото из открытых источников

Украина получила новый французский вертолет. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.  

Новый вертолет  H225 Super Puma с бортовым номером 56 наша страна получила в рамках реализации системы авиационной безопасности Министерства внутренних дел Украины. Новый борт является уже шестым по счету. Предыдущая машина была передана французским предприятием в рамках контракта в конце прошлого года. 

Новый H225 предназначен для проведения аварийно-спасательных операций. Он оснащен лебедкой и мощным прожектором, который предназначен для проведения поисковых операций в ночное время суток. 

В ведомстве отметили, что все предыдущие вертолеты, которые были им переданы, активно участвовали в аварийно-спасательных операциях 2020 года. Например, в тушении пожаров в Чернобыле или ликвидации последствий дождевых паводков в Закарпатской области. А также привлекались к дежурствам для обеспечения безопасности во время местных выборов. 

Для справки: в рамках Межправительственного соглашения между Украиной и Францией предусматривается получение 55 вертолетов производства компании Airbus для системы авиационной безопасности МВД. Сюда будут входить как легкие вертолеты Н125 и Н145 (34 единицы), так и тяжелые Н225 (21 единица). Стоимость контракта составляет 555 миллионов евро. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, каким будет первый построенный в Украине ударный БПЛА вертолётного типа. А также информировало о том, что поисковик Google будет помогать людям собирать сумку в поход и как это будет работать


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.dsns.gov.ua/ua/Ostanni-novini/124553.html?fbclid=IwAR3fCnLOm6kU-1DILsBFSOVRHUf7vlx1GVk0bX5OdFdN5oIGV6xT8zcF_KQ
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ