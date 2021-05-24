Украине передали еще один французский вертолет H225 Super Puma: что известно



















H225 Super Puma. Фото из открытых источников

Украина получила новый французский вертолет. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Новый вертолет H225 Super Puma с бортовым номером 56 наша страна получила в рамках реализации системы авиационной безопасности Министерства внутренних дел Украины. Новый борт является уже шестым по счету. Предыдущая машина была передана французским предприятием в рамках контракта в конце прошлого года.

Новый H225 предназначен для проведения аварийно-спасательных операций. Он оснащен лебедкой и мощным прожектором, который предназначен для проведения поисковых операций в ночное время суток.

В ведомстве отметили, что все предыдущие вертолеты, которые были им переданы, активно участвовали в аварийно-спасательных операциях 2020 года. Например, в тушении пожаров в Чернобыле или ликвидации последствий дождевых паводков в Закарпатской области. А также привлекались к дежурствам для обеспечения безопасности во время местных выборов.

Для справки: в рамках Межправительственного соглашения между Украиной и Францией предусматривается получение 55 вертолетов производства компании Airbus для системы авиационной безопасности МВД. Сюда будут входить как легкие вертолеты Н125 и Н145 (34 единицы), так и тяжелые Н225 (21 единица). Стоимость контракта составляет 555 миллионов евро.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, каким будет первый построенный в Украине ударный БПЛА вертолётного типа. А также информировало о том, что поисковик Google будет помогать людям собирать сумку в поход и как это будет работать.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!