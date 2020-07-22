На улицы Киева вывели нацгвардейцев с автоматами

Фото: Facebook/Полиция Киева

После взрыва около метро "Минская" на улицы Киева решили вывести больше правоохранителей. Патрулировать город полицейским будут помогать вооруженные нацгвардейцы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы столичной полиции.

Больше патрулей появится, прежде всего, в местах массового скопления людей. Это остановки общественного транспорта, рынки, а также станции метрополитена и площадки вокруг них.

В полиции призывают быть максимально бдительными и самих граждан. О любом подозрительном предмете лучше сразу сообщить правоохранителям.

"Следует рассказать о находке максимально подробно. Касаться потенциально опасных и подозрительных предметов категорически запрещено. Точно так же, как и рассматривать их или самостоятельно разворачивать. Важно сохранять спокойствие и не паниковать", - призывают в столичной полиции.

По такому же алгоритму следует действовать, если увидишь на улице подозрительного человека.

Напомним ранее "Комментарии" рассказывали о том, что взрывчатку, которую обнаружили возле метро "Минская", обезвредили правоохранители. Никто не пострадал. О минировании рынка около станции метрополитена сообщил неизвестный незадолго после того, как в Луцке террорист захватил автобус с заложниками.

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