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На улицы Киева вывели нацгвардейцев с автоматами

О подозрительных находках на улицах и в местах скопления людей жителей столицы просят немедленно сообщать в полицию

сегодня, 12:38
Автор:

Виолетта Комаровская
На улицы Киева вывели нацгвардейцев с автоматами

Фото: Facebook/Полиция Киева

После взрыва около метро "Минская" на улицы Киева решили вывести больше правоохранителей. Патрулировать город полицейским будут помогать вооруженные нацгвардейцы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы столичной полиции. 

Больше патрулей появится, прежде всего, в местах массового скопления людей. Это остановки общественного транспорта, рынки, а также станции метрополитена и площадки вокруг них.

В полиции призывают быть максимально бдительными и самих граждан. О любом подозрительном предмете лучше сразу сообщить правоохранителям.

"Следует рассказать о находке максимально подробно. Касаться потенциально опасных и подозрительных предметов категорически запрещено. Точно так же, как и рассматривать их или самостоятельно разворачивать. Важно сохранять спокойствие и не паниковать", - призывают в столичной полиции. 

По такому же алгоритму следует действовать, если увидишь на улице подозрительного человека. 

Напомним ранее "Комментарии" рассказывали о том, что взрывчатку, которую обнаружили возле метро "Минская", обезвредили правоохранители. Никто не пострадал. О минировании рынка около станции метрополитена сообщил неизвестный незадолго после того, как в Луцке террорист захватил автобус с заложниками


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