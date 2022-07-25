На Украину налетят дожди и жара: где сильно ухудшится погода

Погодная ситуация в стране в ближайшие сутки испортится в нескольких регионах. В одной части Украины будет жара, а другая часть будет страдать от дождей.

Погода в Украине (фото из открытых источников)

Синоптикиня Наталья Диденко предупреждает, что жаркая погода во вторник снова придет в западные регионы. Будет припекать и в южных регионах.

"26 июля ожидается в течение дня+ 29 +32 градуса, самым жарким полюсом окажется Закарпатье, +32 +35 градусов! Жарко будет также завтра в Одесской и Николаевской областях, +29+ 32 градуса", — прогнозирует Диденко.

Синоптик добавила, что на Западе в среду жара отступит и будет прохладно. В других украинских регионах во вторник будет комфортная погода, температура будет от +25 до +29 градусов.

Так же комфортно будет на территории Харьковской и Сумской областей – от +22 до +26 градусов.

Синоптик говорит, что осадки во вторник могут пройти на Востоке страны и в Полтавской области.

Вечером завтрашнего дня дожди будут идти на территории Львовской, Ровенской, Ивано-Франковской, Черновицкой области, а также Волынской и Закарпатской.

В столице 26 июля, по словам прогнозистки, будет идеальная синоптическая ситуация. В городе будет солнечно, но не жарко, дожди в этот день не надоедают, ветерок умеренный, температура воздуха составит 26-27 градусов.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, какой будет погода в августе . Последний месяц лета — август 2022 г. по прогнозу синоптиков принесет жаркую погоду с засухой, после этого резко похолодает и будет дождливая погода. Как прогнозируют на ресурсе Wisemeteo, первая десятидневка в августе будет отличаться высокой температурой (около 30), дождей почти не будет. Вторая десятидневка будет прохладнее (ожидается 25 градусов в течение дня), но дождей не хватит.

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