На Украину налетит ураган: какие области затопит

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Лиля Воробьева
Погода в Украине, 19 августа, будет с дождями, ливнями, порывистым ветром в некоторых регионах страны. Холодная температура с Запада Украины будет распространяться на остальную территорию. Об этом сообщают в Украинском гидрометцентре.
Погода в Украине (фото из открытых источников)
На опубликованной карте синоптиками видно, что осадки завтра будут почти по всей территории страны кроме северных и западных областей.
Температура воздуха 19 августа будет+ 21+ 25 на большинстве территорий. На юге, в Полтавской, Днепропетровской области +26 +29 градусов, а на востоке+ 30 +33. На западе ночью синоптики прогнозируют похолодание до+ 9 +11 градусов.
В столице днем +21 +23 градуса, ночью+ 15 +17, осадки маловероятны.
Напомним, что издание "Комментарии" сообщает, что информировало своих читателей о том, что синоптики рассказали, какой будет погода в августе. Синоптики считают, что средняя температура в последний летний месяц будет колебаться в пределах+ 20 + 25 градусов, в Карпатах — +16 +18 градусов, что выше климатической нормы. Специалисты прогнозируют, что среднее количество осадков в стране в августе ожидается в пределах 31-80 мм, на Прикарпатье местами — 95-99 мм.Отметим, что в ближайшее время в стране сохранится стабильно жаркая погода с температурой в пределах+ 30 градусов. Однако, начиная со следующей недели, в некоторых областях Украины отметка термометра может достичь критических +38 градусов.
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