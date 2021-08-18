На Украину налетит ураган: какие области затопит

Погода в Украине, 19 августа, будет с дождями, ливнями, порывистым ветром в некоторых регионах страны. Холодная температура с Запада Украины будет распространяться на остальную территорию. Об этом сообщают в Украинском гидрометцентре.

"19 августа в центральных, южных, а днем и в восточных регионах страны ожидаются грозы, местами град, шквалы 15-20 м / с, ночью в центральных и южных областях местами пройдут достаточно сильные дожди", — говорится в сообщении.

На опубликованной карте синоптиками видно, что осадки завтра будут почти по всей территории страны кроме северных и западных областей.





Температура воздуха 19 августа будет+ 21+ 25 на большинстве территорий. На юге, в Полтавской, Днепропетровской области +26 +29 градусов, а на востоке+ 30 +33. На западе ночью синоптики прогнозируют похолодание до+ 9 +11 градусов.

В столице днем +21 +23 градуса, ночью+ 15 +17, осадки маловероятны.

Напомним, что издание "Комментарии" сообщает, что информировало своих читателей о том, что синоптики рассказали, какой будет погода в августе. Синоптики считают, что средняя температура в последний летний месяц будет колебаться в пределах+ 20 + 25 градусов, в Карпатах — +16 +18 градусов, что выше климатической нормы. Специалисты прогнозируют, что среднее количество осадков в стране в августе ожидается в пределах 31-80 мм, на Прикарпатье местами — 95-99 мм.

Отметим, что в ближайшее время в стране сохранится стабильно жаркая погода с температурой в пределах+ 30 градусов. Однако, начиная со следующей недели, в некоторых областях Украины отметка термометра может достичь критических +38 градусов.