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На Украину надвигаются 2 циклона: когда в страну придут сильные морозы и осадки

Уже через несколько дней в Украине начнет снова заходить арктический холод, будут морозы

4 января 2024, 21:50
Автор:
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Лиля Воробьева
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Погода в украинских регионах завтра, 5 января, предполагается  с осадками. На Украину надвигаются два циклона, которые станут причиной изменений в погоде.

На Украину надвигаются 2 циклона: когда в страну придут сильные морозы и осадки

Погода в Украине (фото из открытых источников)

Еще до обеда антициклон вытесняет дожди из западных, центральных и южных регионов страны. Такой прогноз озвучила синоптик Наталья Диденко.

"Завтра (5 января – ред.) девушки-циклоны, Annelie и далекая Brigitta, под влиянием которых окажется Украина, обусловят влажную погоду. Дождь и мокрый снег ночью будут идти практически повсюду, а днем парень-антициклон Hannelore все же не даст девушкам нормально поговорить" и вытеснит осадки с запада, центра и юга", – описывает ситуацию с погодой в пятницу синоптик.

Диденко обнародовала карту, где можно увидеть надвигающийся циклон Annelie и Brigitta на территорию украинских регионов.

Прогнозистка отмечает, что в южных регионах 5 января возможны солнечные прояснения.

"Температура воздуха в течение дня будет высокой, она составит от +2 до +9 градусов. На севере нашей страны будет свежее – там столбики термометров будут показывать от -3 до +2 градусов", – прогнозирует Диденко.

В Киеве 5 января прогнозируются осадки – местами небольшой дождь или мокрый снег. На дорогах станет скользко.

"Температура воздуха в течение пятницы будет странной. Потому ночью будет от 0 до +3 градусов, а днем от 0 до -2 градусов мороза. Поэтому к вечеру гололедица окрепнет", — отмечает Наталья Диденко.

Еще синоптик сообщила, когда в Украину придет существенное похолодание. Как утверждает ее предыдущий прогноз, с 7 января в регионы Украины снова вернется арктический холод, сильнейшие морозы прогнозируются на Сумщине и Черниговщине.

"Однако уже с 11 января снова температура воздуха начнет повышаться", — добавляет Диденко.

При этом еще один прогнозист Станислав Щедрин предполагает, что 7-8-9 января нашу страну накроет настоящая зимняя стужа.

"В южных центральных, юго-западных и восточных областях ударят сильные снегопады и мощные вьюги, а на западе, севере и северо-востоке страны еще и температура воздуха снизится до -10…-15 градусов, ночью местами и до -18…-20 ", – обнародовал свой прогноз Станислав Щедрин.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, какая погода будет в Украине в январе 2024 года.



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Источник: https://www.facebook.com/Stas1234567/posts/pfbid0kXZmjz8eYG5EPm8Wmh2fj16RTtJZkK7KXC2E213T3pAp9MpQDYkiSoUeAS2Z8Ba9l
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