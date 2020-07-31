На украинских курортах пройдут антитеррористические учения: что требуется от отдыхающих

В Сергеевке, Шабо, Прибрежном и Беленьком с 3 по 7 августа проведут антитеррористические учения. Местных жителей просят не беспокоиться, но предупреждают, что могут проверять документы. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Одесской области на своей странице в "Фейсбук".

В СБУ предупреждают, что на время антитеррористических учений с 3 по 7 августа на юге Одесской области будет введен особенный режим. Это коснется жителей Сергеевки, Шабо, Прибрежного и Беленького. Так, могут ограничить проезд транспорта и перемещение людей, возможны проверки документов. Местных жителей просят не беспокоиться из-за таких мер, а также из-за присутствия в населенных пунктах военных и спецназовцев.

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