kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 31.07.2020

BTC/USD

11131.10

ETH/USD

338.98

LTC/USD

56.83

НБУ 31.07.2020

USD/UAH

27.86

EUR/UAH

33.01

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество права человека Стало известно, могут ли украинцев без документов оштрафовать на 17 000 грн во время карантина
commentss НОВОСТИ Все новости

Стало известно, могут ли украинцев без документов оштрафовать на 17 000 грн во время карантина

В Киеве произошел прецедент: Дарницкий райсуд столицы выписал 17 000 гривен штрафа мужчине за нахождение на улице без документов

сегодня, 12:00
Автор:

Елена Волкова
Стало известно, могут ли украинцев без документов оштрафовать на 17 000 грн во время карантина

Дарницкий районный суд Киева оштрафовал мужчину за нахождение на улице во время карантина без документов, удостоверяющих личность или подтверждающих гражданство. Об этом сообщает УНИАН.

Суть дела заключается в том, что мужчина, пребывая в общественном месте (на остановке), находился в состоянии алкогольного опьянения, и высказывался нецензурно в сторону прохожих и полицейских. Также он находился на улице без документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство или специальный статус. В судебном заседании он  свою вину в совершении инкриминируемого правонарушения признал и не оспаривал обстоятельств изложенных в протоколе. В соответствии с постановлением Кабмина № 392 на период действия карантина запрещается пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство или ее специальный статус. В соответствии со ст. 44-3 КоАП, предусмотрена ответственность за нарушение правил карантина людей, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм, предусмотренных Законом "О защите населения от инфекционных болезней", другими актами законодательства, а также решений органов местного самоуправления по вопросам борьбы с инфекционными болезнями.

Исследовав протокол об административном правонарушении, рапорты, видеозаписи с нагрудных камер полицейских, оценив все обстоятельства дела в их совокупности, суд признал мужчину виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 44-3 КУоАП. На него наложен штраф в размере одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть в сумме 17 тысяч гривен в пользу государства. Отмечается, что соответствующее решение может быть обжаловано в апелляции.

Ранее мы сообщали, что Кабмин опубликовал новый список запретов на время карантина.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!