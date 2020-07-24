Кабмин опубликовал новый список запретов на время карантина

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Татьяна Веремеева
Кабинет министров Украины обновил список запретов, которые будут актуальны,
пока в стране продолжается карантин из-за коронавируса. Перечень состоит из
пяти обязательных ограничений. Об этом говорится в постановлении Кабинета
министров № 641 "Об установлении карантина...", передает "РБК-Украина".
Так, в нашей стране на время действия карантина из-за коронавируса
запрещено:
- находиться в общественных зданиях и сооружениях, общественном транспорте
без надетых средств индивидуальной защиты, в частности респираторов или
защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных
самостоятельно;
- находиться на улице без документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство или его специальный статус, без удостоверения о взятии на учет бездомного лица;
- самовольно покидать места самоизоляции, обсервации;
- пересекать государственную границу иностранцам и лицами без гражданства без имеющегося полиса (свидетельства, сертификата) страхования, выданного страховой компанией, которая зарегистрирована в Украине, или иностранной страховой компанией, которая имеет представительство на территории Украины и покрывает расходы, связанные с лечением COVID-19, обсервацией, и действует на срок пребывания в Украине;
- пересекать е КПВВ на/в временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республики Крым и городе Севастополя иностранцами и лицами без гражданства без имеющегося полиса (свидетельства, сертификата) страхования (условия пункт 4).
Ранее "Комментарии" писали, что по состоянию на сегодня, 24 июля, шесть
регионов не отвечают критериям, которые являются основными в ослаблении
ограничений. Так, Винницкая, Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская,
Львовская, а также Тернопольская области пока к смягчению карантина не готовы.
В МОЗ поясняют, среди важных критериев, по которым и оценивали области, -
загруженность больниц не более, чем 50%, среднее количество тестов ПЦР должно
быть более 24 на 100 000 человек за последнюю неделю, а показатель динамики
инфицирования не должен быть более 10%. Отметим, что, согласно постановлению
Кабмина, адаптивный карантин в Украине будет действовать минимум до 31 августа.
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