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Карантин не смягчат: какие области Украины не готовы к снятию ограничений и почему

Шесть украинских областей не отвечают критериям МОЗ, которые являются основными в ослаблении ограничений из-за коронавируса

сегодня, 14:31
Автор:

Елена Волкова
Карантин не смягчат: какие области Украины не готовы к снятию ограничений и почему

Чиновники сообщили о том, какие области Украины не готовы к смягчению карантина. Об этом информирует официальный сайт МОЗ.

По состоянию на сегодня, 24 июля, шесть регионов не отвечают критериям, которые являются основными в ослаблении ограничений. Так, Винницкая, Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, а также Тернопольская области пока к смягчению карантина не готовы. В МОЗ поясняют, среди важных критериев, по которым и оценивали области, - загруженность больниц не более, чем 50%, среднее количество тестов ПЦР должно быть более 24 на 100 000 человек за последнюю неделю, а показатель динамики инфицирования не должен быть более 10%. Отметим, что, согласно постановлению Кабмина, адаптивный карантин в Украине будет действовать минимум до 31 августа. 

Напомним, 1-го сентября дети в Украине пойдут в школу, как и было запланировано изначально. На карантине останутся лишь те учебные заведения, которые будут находиться в эпицентре распространения коронавируса. Окончательный формат обучения во время пандемии коронавируса утвердили накануне. Согласно новому постановлению Кабмина об адаптивном карантине, Украину поделят на зоны: зеленые, желтые, оранжевые и красные. Зеленые - это самые безопасные регионы, где риск инфицирования COVID-19 минимальный. Красные, соответственно, - те, где коронавирус будет распространяться быстрее всего. 


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