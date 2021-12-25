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На TikTok подали в суд

Согласно жалобе истицы, модераторы контента работают по 12 часов и должны просматривать по 100 видео в смену

сегодня, 23:06
Автор:

Ольга Чародий
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Модератор контента социальной сети TikTok Кэнди Фрейзер подала в суд через видео с детской порнографией и самоубийствами. Также среди неприемлемого контента наблюдались изнасилование, обезглавливание и издевательство над животными. Об этом сообщает американское агентство Bloomberg. Фрейзер отметила, что от просмотра подобного контента у нее развилось посттравматическое стрессовое расстройство.

На TikTok подали в суд

TikTok - фото из открытых источников

"Согласно жалобе истицы, модераторы контента работают по 12 часов и должны просматривать по 100 видео в смену. Среди них встречается содержание с каннибализмом, стрельбой в школах, самоубийствами, изнасилованиями, обезглавлениями, издевательствами над животными и детской порнографией. Из-за большого объема контента модераторам позволяют просматривать одно видео не дольше 25 секунд, а также смотреть от трех до десяти записей одновременно”, – отмечают адвокаты Кенди Фрейзер в жалобе.

Пока представители соцсети не комментируют обвинения, однако отмечают, что будут заботиться "о создании безопасной рабочей среды для сотрудников".

Напомним, в сети TikTok стала популярна новая и опасная игра. Это вирусный тренд под названием Blackout Challenge по условиям которого его участники снимают, как задерживают свое дыхание до обморока. Недавно такая опасная игра унесла жизнь 10-летней американки Нилы Андерсон из штата Пенсильвания.

Сейчас мама, которая пережила столь тяжелую потерю, делает предупреждение другим родителям, чтобы они позаботились о защите своих сыновей и дочерей от развлечения, побуждающей их к смерти. В настоящее время опасная игра и видео к ней удалены с платформы, ведь представители популярной соцсети стремятся бороться с такой негативной тенденцией.




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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-12-24/tiktok-sued-by-content-moderator-traumatized-by-graphic-videos
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