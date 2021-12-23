В TikTok набирает обороты новая смертельная игра: в чем ее опасность

В сети TikTok стала популярна новая и опасная игра. Это вирусный тренд под названием Blackout Challenge по условиям которого его участники снимают, как задерживают свое дыхание до обморока. Недавно такая опасная игра унесла жизнь 10-летней американки Нилы Андерсон из штата Пенсильвания.

Родители бьют тревогу (фото из открытых источников)

Сейчас мама, которая пережила столь тяжелую потерю, делает предупреждение другим родителям, чтобы они позаботились о защите своих сыновей и дочерей от развлечения, побуждающей их к смерти.

В настоящее время опасная игра и видео к ней удалены с платформы, ведь представители популярной соцсети стремятся бороться с такой негативной тенденцией.

Как рассказала американка, ее 10-летняя дочь потеряла сознание в спальне коттеджа в Честере в воскресенье, 19 декабря. Это произошло после того, как она выполнила все поставленные условия, отмеченные в развлечении. Семья госпитализировала девочку в медицинское учреждение, но уже было поздно, Нила умерла.

Теперь ее мама предписывает родителям просматривать телефоны детей, ведь неизвестно, что там можно найти.

"Она была всем. Она была счастливым ребёнком. Это боль, которая не уйдет. Это у меня в горле. Мне так больно. Мы не думаем, что 10-летние попробуют это. Они пытаются, потому что они дети, и они ничего не понимают", – рассказала мама.

В комментарии от сети TikTok отметили, что "тревожный челлендж" появился еще раньше к видеоплатформе и никогда не имел отношения к TikTok.

Тревожная статистика шокирует, ведь 10-летняя американка – пятая из умерших детей, попробовав себя в смертельной игре этого года.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что TikTok внесет изменения в работу алгоритма просмотра рекомендуемых видео.

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