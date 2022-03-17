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На Сумщине захватчики выгоняют людей из домов, - председатель ОВА Живицкий

Никто из российских солдат больше не церемонится с местными жителями и уже не пытается одевать маску «освободителя», как в первые дни вторжения

сегодня, 09:20
Автор:

Кравцев Сергей
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Каждый новый день войны Украины и России добавляет все больше параллелей между российский оккупантами и фашистскими захватчиками времен Второй мировой войны. Российские офицеры и солдаты в захваченных населенных пунктах Сумской области уже не просто занимаются мародерством и запугиванием местных безоружных жителей. Они выгоняют людей на улицы, занимая их дома на ночлег. Оккупанты отбирают еду и ценные вещи. Как передает издание "Комментарии", об этом у себя в Телеграмм рассказал председатель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

На Сумщине захватчики выгоняют людей из домов, - председатель ОВА Живицкий

Российские войска. Фото: из открытых источников

"Пользуясь отсутствием гуманитарных коридоров, рашисты решили устроить "марши вооружения" на Сумщине. Вылезли из всех дыр, как крысы", – написал Дмитрий Живицкий.

Губернатор отметил, больше всего не позавидуешь местным жителям тех сел Сумской области, куда враг заходит, чтобы заночевать. Никто не церемонится с жителями и уже не пытается одевать маску "освободителя", как в первые дни вторжения. 

По словам Живицкого, российские оккупанты на свой выбор выбирают себе дома для ночлега, выгоняя жителей просто на улицы, отбирают еду. Оккупанты ведут себя как настоящие варвары — режут скот и птицу, громят все вокруг.

"Проклятые изверги мародерствуют и ведут себя хуже фашистов. То, что они делают, это даже не фашизм или терроризм, это хуже. Для таких бесчеловечных издевательств нужно новое слово. Проклятые орки. Мы видим каждый шаг русских террористических войск и делаем с ними то, что мы имеем!", – отметил Живицкий.

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Источник: https://t.me/Zhyvytskyy/1196
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