На Сумщине захватчики выгоняют людей из домов, - председатель ОВА Живицкий

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Кравцев Сергей
Каждый новый день войны Украины и России добавляет все больше параллелей между российский оккупантами и фашистскими захватчиками времен Второй мировой войны. Российские офицеры и солдаты в захваченных населенных пунктах Сумской области уже не просто занимаются мародерством и запугиванием местных безоружных жителей. Они выгоняют людей на улицы, занимая их дома на ночлег. Оккупанты отбирают еду и ценные вещи. Как передает издание "Комментарии", об этом у себя в Телеграмм рассказал председатель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
Российские войска. Фото: из открытых источников
Губернатор отметил, больше всего не позавидуешь местным жителям тех сел Сумской области, куда враг заходит, чтобы заночевать. Никто не церемонится с жителями и уже не пытается одевать маску "освободителя", как в первые дни вторжения.
По словам Живицкого, российские оккупанты на свой выбор выбирают себе дома для ночлега, выгоняя жителей просто на улицы, отбирают еду. Оккупанты ведут себя как настоящие варвары — режут скот и птицу, громят все вокруг.
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