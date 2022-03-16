На Сумщине во время эвакуации людей оккупанты остановили колонну, выставив людям свои требования

В Сумской области на протяжении всего дня 15 марта действовал "зеленый коридор", по которому эвакуировались мирные жители. Одну из колонн, которая отправлялась из Тростянца, контролируемого вражескими силами, остановили оккупанты. Как передает издание "Комментарии", об этом у себя в Телеграмм рассказал глава Сумской ОВА/ОДА Дмитрий Живицкий.

Эвакуация жителей Сумской области. Фото: Телеграмм Дмитрия Живицкого

По информации Живицкого, 15 марта Сумщину покинуло 4757 граждан, 1175 выехало автомобилями и 3818 – 106 автобусами.

В целом эвакуация людей прошла успешно, но все же, не обошлось без эксцессов. Сначала оккупанты нанесли артиллерийские удары по пригороду Сум, а потом произошла напряженная ситуация в Тростянце, откуда на утро 15 марта собралось на эвакуацию 160 автомобилей. Первые авто проехали ж/д переезд и им удалось прорваться, а вот следующие колонны российские солдаты задержали. Оккупанты выставили требование людям – сдать все свои мобильные телефоны. После чего их тут же сожгли. Таким образом колонна мирных граждан оказалась полностью без связи. Людей продержали в городе практически целый день и только вечером дали добро на то, чтобы колонна продолжила движение.

Людям, которые вырвали из оккупированного Тростянца, пришлось остановиться на ночлег в одной из громад Сумской области. Часть автобусов и частных авто остались в Тростянце, им выехать не удалось.

Дмитрий Живицкий отметил, что по последней информации никто не пострадал. Информации о погибших и травмированных нет.

Что касается требования оккупантов сдать телефоны, то, как позже стало известно, оккупанты якобы заметили, как в колоннах начали снимать на телефоны технику РФ. Это и стало причиной, что выезд людей был остановлен.

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