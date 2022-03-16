Генштаб: на отдельных направлениях ВСУ удалось перейти в контрнаступление

Идет 21 день, как украинский народ вместе с ВСУ дает отпор намерениям российских оккупантов захватить Украину. 15 марта ВСУ удалось нанести прицельные удары по живой силе противника на временно оккупированных территориях и даже перейти в контрнаступление на отдельных участках. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщается в сводке Генштаба ВСУ.

ВСУ. Фото из открытых источников

Отмечается, ВСУ удалось 15 марта уничтожить три самолета РФ, два з них Су-34. Также украинские защитники сбили 1 вертолет вражеских сил, 3 БПЛА и 2 крылатые ракеты.

За 15 марта враг также потерял в живой силе. Так было осуществлено успешных 9 авианалетов ВСУ. В результате был нанесен удар по колоннам техники противника, а также по живой силе страны-агрессора.

В Генштабе ВСУ отмечают, оккупационные войска не перестают вести себя, как варвары, нанося ракетные удары по важным объектам инфраструктуры в мирных украинских городах, обстреливают жилые кварталы, где нет и не было военной техники ВСУ или военных объектов ВСУ.

Несмотря ан то, что противник не пытается резко идти в контрнаступление он несет существенные потери, пытаясь закрепить на временно оккупированных территориях.

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