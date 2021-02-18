На спортивные стадионы разрешили пускать посетителей

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Ольга Чародий
Со следующей недели украинцы начинают жить по правилам адаптивного карантина. Как говорится на сайте главы государства, можно
будет посещать мероприятия на стадионах. Наполненность помещения должна не превышать
не более пятидесяти процентов.
Стадион, фото - из открытых источников
В частности, разрешено проведение официальных спортивных
мероприятий, включенных в Единый календарный план физкультурно-оздоровительных
и спортивных мероприятий Украины и матчей командных игровых видов спорта,
профессиональных спортивных клубов со зрителями с наполненностью сооружений,
помещений не более 50 процентов мест при условии соблюдения участниками мероприятия санитарных и противоэпидемических мероприятий. Также обязательное соблюдение масочного режима для всех учасников мероприятия.
Напомним,
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