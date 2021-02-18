На спортивные стадионы разрешили пускать посетителей

Со следующей недели украинцы начинают жить по правилам адаптивного карантина. Как говорится на сайте главы государства, можно будет посещать мероприятия на стадионах. Наполненность помещения должна не превышать не более пятидесяти процентов.

Стадион, фото - из открытых источников

В частности, разрешено проведение официальных спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Украины и матчей командных игровых видов спорта, профессиональных спортивных клубов со зрителями с наполненностью сооружений, помещений не более 50 процентов мест при условии соблюдения участниками мероприятия санитарных и противоэпидемических мероприятий. Также обязательное соблюдение масочного режима для всех учасников мероприятия.

Напомним, 24 февраля в Украине введут адаптивный карантин. Предусмотрено четыре уровня эпидемической опасности: зеленый, желтый, оранжевый и красный. В Минздраве объяснили, что предполагает каждый из них. Зеленый уровень: — уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ на территории не менее 13 регионов Украины не превышает 50% эпидемического порога, установленного для соответствующего региона; — выявление случаев инфицирования COVID-19 (методом ПЦР и по определению антигена) — менее 5%. Желтый уровень: — массовые мероприятия при расчете 4 "квадрата" площади на одного человека, или наполненность зала более 50% мест; — посещение учебных заведений группами более 20 человек; — спортивные матчи, при условии наполненности 50% мест; — работа общепита до 24 часов.



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