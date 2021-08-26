На службе гендер значения не имеет: в Украине появился первый бригадный генерал прекрасного пола

Бригадный генерал Татьяна Остащенко, фото: сайт Минобороны

В день празднования тридцатой годовщины Независимости Украины Президент Владимир Зеленский своим Указом присвоил звание бригадного генерала Татьяне Остащенко. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

Именно Татьяна Остащенко в конце июля стала первым в истории независимой Украины женщиной-командующим. На момент назначения командующим Медицинскими силами Вооруженных сил Украины она находилась в звании полковника медицинской службы. За плечами этой хрупкой женщины профессиональная военное образование, военно-тактические курсы в разных странах НАТО и работа на ответственных должностях.

Известно, что новому бригадному генералу 47 лет. Она родом из Львовщины и является потомственной военнослужащей. Военная карьера женщины длится 23 года, за которые бригадный генерал прошла от должности начальника военной аптеки до получения звания высшего офицерского состава.

"Почти четверть общей численности Вооруженных Сил сейчас — это женщины, и их роль в развитии войска растет. Равный доступ к должностям и воинским званиям предусматривает одинаковый уровень ответственности при исполнении обязанностей военной службы", — отмечается в сообщении пресс-службы Минобороны.

Ранее "Комментарии" сообщали, что в Министерстве обороны Украины уверяют, что военные готовы в любой момент дать достойный отпор врагам, если ситуация на Донбассе обострится. И, хотя многие эксперты прогнозируют "осеннее обострение" боевых действий на Востоке Украины, министр обороны Андрей Таран такую вероятность не подтверждает, но и не опровергает. Однако, по словам министра, украинское войско находится в постоянной боевой готовности.

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