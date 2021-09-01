На Ровенщине украли трубу, которая поставляла кислород в реанимацию: пострадали ли пациенты

В городе Здолбунове на Ровенщине, похититель цветного металла своим воровским поступком обрек тяжелых больных на верную смерть. Он обрезал и украл медную трубу, по которой шел кислород в реанимацию медицинского учреждения. Об этом сообщает пресс- служба Национальной полиции Ровенской области.

Полиция оперативно разыскала вора (фото: полиции Ровенщины)

Полицейские быстро нашли вора. Цинично заработать на чужой беде решил 32-летний горожанин. Пользуясь этим воровским промыслом, он жил. Следователи сообщили ему о подозрении.

Похититель, как рассказал сам, пришел в 04:00 в медицинское учреждение, обрезал и забрал себе 19 метров трубы. Медь, которую он украл, горожанин сбыл на скупке металлолома. Заработал за ночную вылазку в больнице 1200 гривен. Обо всем остальном он не думал. Деньги распустил на различные покупки.

Сейчас полиция открыла уголовное производство за кражу металла из медицинского учреждения по части 2 статьи 185 УК (кража, совершенная повторно), а медную трубу повернули назад. Успели, иначе ее могли бы отправить на переплавку.

Вор не задумывался, что этот воровской промысел может закончиться тюремным заключением. Теперь это реально, ведь санкция статьи предусматривает наказание сроком на 5 лет за решеткой.





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