На Ровенщине неизвестные пытались сжечь мужчину живьем: что известно о его состоянии

На Ровенщине врачи спасли жизнь человеку, которого будто облили бензином и подожгли. Об этом написали в социальной сети сотрудники Ровенского областного центра экстренной медицинской помощи. Они утверждают, что инцидент имел место сегодня, в предобеденное время. Спасать жителя поселка Оженин выехал дежурный десант медиков.

Неизвестные облили мужчину бензином и подожгли (фото из открытых источников)

Сельский житель был весь обгоревший, он получил более 70% ожогов. Но в сознании общался со своими спасателями. Он рассказал, что незнакомые, которым он ничего плохого не сделал, облили его горючим и подожгли.

Обгоревшего пациента разместили в одном из медицинских учреждений Ровенской области, а о преступлении над человеком проинформировали полицию. Сейчас правоохранители работают над тем, чтобы расследовать это происшествие и наказать виновных.

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Напомним, что в Ровенской области внук до смерти забил бабушку на глазах у сестры . В городе Дубно Ровенской области 17-летний парень до смерти забил табуреткой свою 83-летнюю бабушку из-за того, что она не дала ему денег. Жестокое убийство он совершил на глазах своей младшей сестры.

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