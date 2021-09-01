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Главная Новости Общество события На Ровенщине неизвестные пытались сжечь мужчину живьем: что известно о его состоянии
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На Ровенщине неизвестные пытались сжечь мужчину живьем: что известно о его состоянии

Мужчина получил более 70% ожогов

сегодня, 21:52
Автор:

Лиля Воробьева

На Ровенщине врачи спасли жизнь человеку, которого будто облили бензином и подожгли. Об этом написали в социальной сети сотрудники Ровенского областного центра экстренной медицинской помощи. Они утверждают, что инцидент имел место сегодня,  в предобеденное время. Спасать жителя поселка Оженин выехал дежурный десант медиков.

На Ровенщине неизвестные пытались сжечь мужчину живьем: что известно о его состоянии

Неизвестные облили мужчину бензином и подожгли (фото из открытых источников)

Сельский житель был весь обгоревший, он получил более 70% ожогов. Но в сознании общался со своими спасателями. Он рассказал, что незнакомые, которым он ничего плохого не сделал, облили его горючим и подожгли.

Обгоревшего пациента разместили в одном из медицинских учреждений Ровенской области, а о преступлении над человеком проинформировали полицию. Сейчас правоохранители работают над тем, чтобы расследовать это происшествие и наказать виновных.

Другие чрезвычайные ситуации в Ровенской области

Ранее "Комментарии" сообщали, что на Ровенщине украли трубу, которая поставляла кислород в реанимацию . В городе Здолбунове на Ровенщине, похититель цветного металла своим воровским поступком обрек тяжелых больных на верную смерть. Он обрезал и украл медную трубу, по которой шел кислород в реанимацию медицинского учреждения. Полицейские быстро нашли вора. Цинично заработать на чужой беде решил 32-летний горожанин. Пользуясь этим воровским промыслом, он жил. Следователи сообщили горожанину о подозрении.

Напомним, что в Ровенской области внук до смерти забил бабушку на глазах у сестры . В городе Дубно Ровенской области 17-летний парень до смерти забил табуреткой свою 83-летнюю бабушку из-за того, что она не дала ему денег. Жестокое убийство он совершил на глазах своей младшей сестры.


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Источник: https://www.facebook.com/EMD.Rivne/posts/226516366080551
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