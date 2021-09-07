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На реставрацию костела Святого Николая нужно 75 млн гривен

Для сбора средств на реставрацию костела Святого Николая создали специальную платформу

сегодня, 05:10
Автор:

Ольга Чародий

По предварительной оценке, для реставрации костела Святого Николая, который пострадал после пожара, нужно минимум 75 млн гривен. Об этом сообщил глава Министерства культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

На реставрацию костела Святого Николая нужно 75 млн гривен

Реставрация - фото из открытых источников

Министр пояснил, что основную сумму на реставрацию надеются получить от представителей бизнеса, а остаток выделят из государственного бюджета. Пока речь идет о 75 млн гривен, из которых собрано менее шести. В общем, реставрация будет проходить в три этапа. Сначала планируется ликвидировать срочные последствия пожара, после этого заниматься восстановлением уникального органа, а завершат реставрационными работами фасада. Чтобы понять, с чего начинать работу, нужно дождаться оценки ДСНС и экспертов.

Для сбора средств на реставрацию костела Святого Николая создали специальную платформу.

"К сожалению, начать ремонт внутри сразу завтра мы не можем. При желании и даже при наличии полной суммы. В первую очередь мы должны получить выводы ДСНС и экспертизу, что именно из поврежденного и в каком порядке следует ремонтировать ... Есть убедиться, что высокие температуры не вызвали скрытых трещин или изменений геометрии конструкций. А также без оценки и при неправильной последовательности работ — возможно разрушение стен / потолка и тому подобное. Это очень кропотливая работа, на которой нужно время. Ведь она напрямую касается безопасности пребывания внутри ", — пояснил Ткаченко.

Министр добавил, что даже по ускоренной процедуре противоаварийные работы можно начать не раньше середины октября.

Напомним, украинская власть восстановит некоторые исторические объекты в рамках программы "Большая реставрация". Министерство культуры и информационной политики уже отобрало 109 памятников культурного наследия. К реставрационному списку входят замки, фортификационные, оборонительные, дворцово-парковые комплексы.


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Источник: https://www.facebook.com/oleksandr.tkachenko.ua/posts/4440722539328647
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Обсуждения

андрей

сегодня, 05:49

Ну так пусть папуас римский роскошелится! Не обеднет! Сколько веков драл с прихожан!

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