На реставрацию костела Святого Николая нужно 75 млн гривен

По предварительной оценке, для реставрации костела Святого Николая, который пострадал после пожара, нужно минимум 75 млн гривен. Об этом сообщил глава Министерства культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

Реставрация - фото из открытых источников

Министр пояснил, что основную сумму на реставрацию надеются получить от представителей бизнеса, а остаток выделят из государственного бюджета. Пока речь идет о 75 млн гривен, из которых собрано менее шести. В общем, реставрация будет проходить в три этапа. Сначала планируется ликвидировать срочные последствия пожара, после этого заниматься восстановлением уникального органа, а завершат реставрационными работами фасада. Чтобы понять, с чего начинать работу, нужно дождаться оценки ДСНС и экспертов.

Для сбора средств на реставрацию костела Святого Николая создали специальную платформу.

"К сожалению, начать ремонт внутри сразу завтра мы не можем. При желании и даже при наличии полной суммы. В первую очередь мы должны получить выводы ДСНС и экспертизу, что именно из поврежденного и в каком порядке следует ремонтировать ... Есть убедиться, что высокие температуры не вызвали скрытых трещин или изменений геометрии конструкций. А также без оценки и при неправильной последовательности работ — возможно разрушение стен / потолка и тому подобное. Это очень кропотливая работа, на которой нужно время. Ведь она напрямую касается безопасности пребывания внутри ", — пояснил Ткаченко.

Министр добавил, что даже по ускоренной процедуре противоаварийные работы можно начать не раньше середины октября.

Напомним, украинская власть восстановит некоторые исторические объекты в рамках программы "Большая реставрация". Министерство культуры и информационной политики уже отобрало 109 памятников культурного наследия. К реставрационному списку входят замки, фортификационные, оборонительные, дворцово-парковые комплексы.

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