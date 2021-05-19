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"Большая реставрация": стало известно, какие достопримечательности отремонтирует власть Украины

Министерство культуры и информационной политики отобрало 109 объектов культурного наследия Украины, которые отреставрируют первыми

сегодня, 07:48
Автор:

Кириєнко Анна

Украинская власть восстановит некоторые исторические объекты в рамках программы "Большая реставрация". Министерство культуры и информационной политики уже отобрало 109 памятников культурного наследия. Об этом сообщается в пресс-службе ведомства.

"Большая реставрация": стало известно, какие достопримечательности отремонтирует власть Украины

Большая реставрация - какие достопримечательности отремонтирует власть. Фото: forpost-sz.ru

К реставрационному списку входят замки, фортификационные, оборонительные, дворцово-парковые комплексы. Здания отбирали экспертной группой из представителей Минрегиона, Минэкономики, ведущими учеными, научными работниками, экспертами, архитекторами, реставраторами путем оценки каждого из них и дальнейшего формирования рейтинга проектов по полученным баллам.

Так из 211 проектов, которым нужна была реставрация, выбрали 109 объектов.

В первую пятерку рейтинга вошли:

1) Черновицкая областная государственная администрация;

2) Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра";

3) Львовская национальная галерея искусств имени Б. Г. Возницкого;

4) "Троицкая надвратная церковь" (корпус №27);

5) Замковый комплекс в Подгорцах.

Полный список объектов, которые будут реставрировать, можно просмотреть по ссылке.

"Избранные объекты — только начало, ведь с запуском процесса реставрации — его уже не остановить, что доказывает опыт европейских стран", — прокомментировал министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

Напомним, что на одной из центральных улиц, в исторической части испанского города Паленсия, статуя на внешней стороне здания осталась изуродованной после того, как неизвестный реставратор пытался ее восстановить. Один из местных художников в конце прошлой недели обратил внимание на то, что у скульптуры изуродованное лицо, при этом ранее оно таким не было. Последствия реставрации смотрите здесь.


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Источник: https://mkip.gov.ua/news/5432.html?fbclid=IwAR3f8okUXwiO8wq85JguM_h88r7icBossvWk0PaqCHrv3km9vv0G5F9EBg8
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