"Большая реставрация": стало известно, какие достопримечательности отремонтирует власть Украины

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Кириєнко Анна
Украинская власть восстановит некоторые исторические объекты в рамках программы "Большая реставрация". Министерство культуры и информационной политики уже отобрало 109 памятников культурного наследия. Об этом сообщается в пресс-службе ведомства.
Большая реставрация - какие достопримечательности отремонтирует власть. Фото: forpost-sz.ru
К реставрационному списку входят замки, фортификационные, оборонительные, дворцово-парковые комплексы. Здания отбирали экспертной группой из представителей Минрегиона, Минэкономики, ведущими учеными, научными работниками, экспертами, архитекторами, реставраторами путем оценки каждого из них и дальнейшего формирования рейтинга проектов по полученным баллам.
Так из 211 проектов, которым нужна была реставрация, выбрали 109 объектов.
В первую пятерку рейтинга вошли:
1) Черновицкая областная государственная администрация;
2) Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра";
3) Львовская национальная галерея искусств имени Б. Г. Возницкого;
4) "Троицкая надвратная церковь" (корпус №27);
5) Замковый комплекс в Подгорцах.
Полный список объектов, которые будут реставрировать, можно просмотреть по ссылке.
Напомним, что на одной из центральных улиц, в исторической части испанского города Паленсия, статуя на внешней стороне здания осталась изуродованной после того, как неизвестный реставратор пытался ее восстановить. Один из местных художников в конце прошлой недели обратил внимание на то, что у скульптуры изуродованное лицо, при этом ранее оно таким не было. Последствия реставрации смотрите здесь.
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