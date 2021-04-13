На продажу выставили бронированный микроавтобус Кернеса: стоимость и фото

На просторах Сети появилось сообщение о продаже автомобиля премиум-класса Mercedes-Benz Sprinter, который, по словам пользователей, принадлежал покойному харьковскому мэру Геннадию Кернесу. Об этом пишет "24 канал".

На продажу выставили бронированный микроавтобус Кернеса за 150 тысяч долларов - фото: 24 канал

Бронированный микроавтобус 2013 года выпуска с кожаным салоном, экраном и акустикой, а также связью с водителем продают за 150 тысяч долларов.

Представитель компании, которая занимается продажей автомобиля, сообщил, что транспортное средство сейчас в Киеве. Более того, в компании сообщили, что микроавтобус находился в пользовании известного человека.

Менеджер рассказал, что машина в хорошем состоянии, а также имеет маленький пробег — 23 тысяч километров. Одно из кресел авто снято для удобной высадки пассажиров, однако оно находится в багажнике вместе с практически новым комплектом летней резины.

Пользователи соцсетей пишут, что ранее автомобиль был в автопарке скончавшегося городского главы Харькова Геннадия Кернеса. В его кортеже действительно замечали Mercedes-Benz Sprinter идентичного цвета.

Ранее портал "Комментарии" писал, что Верховная Рада одобрила проект постановления о назначении внеочередных выборов Харьковского городского головы на воскресенье, 31 октября, 2021 года. Интернет-издание "Комментарии" узнало у экспертов, какие методы может использовать партия власти, чтобы "взять Харьков", какие технологии и "договорняки" могут пойти в ход и каковы шансы претендентов. Специалисты считают, что центральная власть никакого отношения к "бою" за Харьков иметь не будет. Она не за данным игорным столом. По словам экспертов, есть три претендента, которые имеют реальные шансы. И все трое – уроженцы Харькова.





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