logo
Русский Українська

BTC/USD

60929.76

ETH/USD

2159.62

LTC/USD

251.61

USD/UAH

28.05

EUR/UAH

33.35

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество события На продажу выставили бронированный микроавтобус Кернеса: стоимость и фото
commentss НОВОСТИ Все новости

На продажу выставили бронированный микроавтобус Кернеса: стоимость и фото

Автомобиль укомплектован акустикой, экраном и связью с водителем

сегодня, 09:19
Автор:

Елизавета Черных

На просторах Сети появилось сообщение о продаже автомобиля премиум-класса Mercedes-Benz Sprinter, который, по словам пользователей, принадлежал покойному харьковскому мэру Геннадию Кернесу. Об этом пишет "24 канал". 

На продажу выставили бронированный микроавтобус Кернеса: стоимость и фото

На продажу выставили бронированный микроавтобус Кернеса за 150 тысяч долларов - фото: 24 канал

Бронированный микроавтобус 2013 года выпуска с кожаным салоном, экраном и акустикой, а также связью с водителем продают за 150 тысяч долларов.

Представитель компании, которая занимается продажей автомобиля, сообщил, что транспортное средство сейчас в Киеве. Более того, в компании сообщили, что микроавтобус находился в пользовании известного человека. 

На продажу выставили бронированный микроавтобус Кернеса: стоимость и фото - фото 2
На продажу выставили бронированный микроавтобус Кернеса: стоимость и фото - фото 3
На продажу выставили бронированный микроавтобус Кернеса: стоимость и фото - фото 4
На продажу выставили бронированный микроавтобус Кернеса: стоимость и фото - фото 5
Менеджер рассказал, что машина в хорошем состоянии, а также имеет маленький пробег — 23 тысяч километров. Одно из кресел авто снято для удобной высадки пассажиров, однако оно находится в багажнике вместе с практически новым комплектом летней резины. 

Пользователи соцсетей пишут, что ранее автомобиль был в автопарке скончавшегося городского главы Харькова Геннадия Кернеса. В его кортеже действительно замечали Mercedes-Benz Sprinter идентичного цвета. 

Ранее портал "Комментарии" писал, что Верховная Рада одобрила проект постановления о назначении внеочередных выборов Харьковского городского головы на воскресенье, 31 октября, 2021 года. Интернет-издание "Комментарии" узнало у экспертов, какие методы может использовать партия власти, чтобы "взять Харьков", какие технологии и "договорняки" могут пойти в ход и каковы шансы претендентов. Специалисты считают, что центральная власть никакого отношения к "бою" за Харьков иметь не будет. Она не за данным игорным столом. По словам экспертов, есть три претендента, которые имеют реальные шансы. И все трое – уроженцы Харькова. 



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://24tv.ua/kiyevi-prodayut-mikroavtobus-kernesa-za-150-tisyach-novini-harkova_n1594794
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ