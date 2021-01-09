На Полтавщине произошел взрыв газопровода — видео (ОБНОВЛЕНО)

Взрыв произошел на магистральном газопроводе в Полтавськой области. Фото из открытых источников
В Полтавской области только произошел мощный взрыв на одном из участков газопровода. По информации АО "Лубнигаз", опубликованной на Facebook-странице, инцидент затронул части газовой магистрали вблизи села Калайдинцы.
Как свидетельствуют очевидцы, взрыв действительно имел невероятную силу. В частности, дрожание стекол в окнах чувствовалось даже в соседних селах. О погибших или раненых личностях пока не сообщается.
"По предварительной информации чрезвычайная ситуация коснулась ГРС "Новички" и ГРС "Вишневый" Оржица. Список населенных пунктов, что отключены или будут отключены от газоснабжения, уточняется", — говорится в сообщении.
Сейчас работники соответствующих служб занимаются отключением газа. Местных жителей просят быть очень осторожными и проверять, выключены ли все газовые устройства. Кроме того, сотрудники аварийных команд АО "Лубнигаз" начинают дежурство в оперативном режиме.
Между тем в Сети уже появилось видео самого взрыва. Ролик опубликовали в Telegram-канале "Киев Оперативный | Kyiv Operative".
UPD. Между тем АО "Лубнигаз" сообщили, что пока из-за взрыва без газоснабжения на Полтавщине остались 15 населенных пунктов. Всех их обслуживала ГРС Куйбышево (Вишневое).
"Это населенные пункты Оржицкого района: Лазирки, Новооржицкое, Райозеро, Тарасенково, Вишневое, Яблоневое, Воронинцы, Черевки, Хорошки, Новое, Загребельноое, Тимки, Пилиповичи, Несено-Iржавець, Полуниевка", — информирует пресс-служба компании.
На месте взрыва в настоящее время работает по меньшей мере две аварийные бригады. Людей раз просят быть максимально осторожными с газовыми приборами в быту.
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