Погиб сын Геннадия Корбана: подробности происшествия — СМИ (ОБНОВЛЕНО)

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Вечканова Елена
Геннадий Корбан с сыном. Фото из открытых источников
5 января на Днепропетровщине трагически погиб сын известного политика Геннадия Корбана Лев. 16-летний подросток вместе со своей подругой отправились кататься на квадроциклах в поле и не вернулись домой. О событии сообщает ряд СМИ со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.
По предварительной информации, Лев Корбан и его спутница попали в ДТП, что привело к заезду в водоем. Оба несовершеннолетних пользовались ремнями безопасности и, очевидно, не смогли их расстегнуть, оказавшись в воде. Трагедия произошла в селе Новоалександровка Днепровского района. Тела Льва Корбана и его подруги нашли в реке Мокрая Сура.
Видео спасательной операции опубликовал YouTube-канал "Днепр Оперативный LIVE".
UPD. По информации отдела коммуникации полиции Днепропетровской области, погибшие подростки отправились в путешествие не на квадроцикле, а на багги. Эти транспортные средства похожи между собой, но все равно отличаются. Багги называют компактный легковой автомобиль высокой проходимости. Его обычно используют для езды по бездорожью, как и было в случае Корбана.
Также правоохранители сообщают, что поиск утонувших детей происходил поздно вечером 5 января. Сейчас следователи продолжают выяснять все детали трагедии, назначены соответствующие экспертизы.
Ранее "Комментарии" сообщали о трагедии, которой закончилась "охота" за крутыми селфи — на Западной Украине погибли две школьницы.
Также на портале можно узнать, при каких обстоятельствах в Афганистане умерло сразу 15 детей.
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